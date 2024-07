Lo tenemos delante

Si no se han dado cuenta fíjense, alarguen la vista y verán la cantidad de árboles que no han aguantado. No solamente especies más delicadas, incluso endémicas, la están palmando. Hay quien riega cada día y nada, mueren igual. Un problema de fondo que empieza a ser preocupante. Incluso los algarrobos sueltan hoja y ven sus frutos resecos, vuelve a ser lo mismo. Consultando a un buen entendido y auténtico maestro en estos temas, n’ Andreu des mostatxos, que nació en Caimari y vive en Bunyola, toda una institución sin carnet de partido, lo tiene muy claro, ya puedes regar lo que quieras. Aparte de que todo vaya al revés desde hace años y los diferentes agentes que afectan a los árboles, el problema más grande, dice, es que la base de reserva que daban las lluvias invernales a los vegetales ahora, los últimos años, no la reciben. No llueve en los meses más frescos, no hay invierno, y las reservas en lo más hondo de las raíces son mínimas, no pueden aguantar. Mueren ahora en verano, basta levanten la vista y verán ejemplares en rojo que no pudieron seguir. Estamos hablando de ejemplares que no precisaban de riego y a los que la lluvia del cielo les era suficiente cuando llegaba puntual para alargar su existencia.

A primera fila, delante de la Seu y hacia el Portitxol, por poner un ejemplo cercano, se suceden unas ridículas, estériles y absurdas palmeras, que en no pocos lugares del país han provocado accidentes mortales y ni tienen la capacidad de hacer la mínima sombra a los paseantes o a las personas que quieren un descanso. Van alternadas con algún ejemplar de tamarell que sí despliegan una fresca y profunda sombra donde refrescarse. Si miramos al norte, en la Colònia de Sant Pere delante de las casas más antiguas, los tamarells centenarios que quedan crecieron con las raíces metidas en agua salada. La capacidad de este árbol es alucinante en cuanto a la adaptación al medio y la gran utilidad en zonas de costas y paseos. De origen africano y asiático hoy se encuentra muy repartido, en China es utilizado en zonas desérticas. Un auténtico ejemplo de resistencia que no precisa casi de recursos hídricos en comparación con otras especies bastante inútiles que pueblan nuestras ciudades.

Una vez que comienzas a fijarte en lo que está pasando en Mallorca con los árboles ya no puedes evitar analizar a cada tramo que encuentras el futuro desastre que se avecina. Enfrente de la catedral y de la vía de circulación rodada pueden ver cualquier día a los turistas extranjeros hacinados en las pocas sombras que quedan. Sea cual sea el color político la destrucción y eliminación de nuestros árboles ha sido gratuita y consentida con impunidad. En algunos ejemplos a la hora de reemplazar o repoblar el resultado en la elección ha sido surrealista. Si deambulan por la ciudad y llegan a S’Hort del Rei comprobarán el estado del bello roble que queda y la improvisación y cómo de rodeado está de las malditas y problemáticas tipuanas con un historial de muertes para flipar. Y se siguen sembrando y nadie elimina las que hay que son esos árboles que como lianas buscan la luz dando el mínimo beneficio.

Me siento debajo del roble, una pareja asiática hace fotos, unos alemanes comen bocadillos con sus niños, el jardín se despliega inútilmente ante nosotros. Sus fuentes proyectan algo de dignidad pasada, algún cítrico. El desorden y la incoherencia ya es común. En la Serra mueren autóctonas por el clima, en los campos los almendros desaparecen uno tras otro y en la ciudad la gestión es de pena. Además, consistorio tras consistorio, han eliminado ejemplares históricos en Dalt Murada o donde sea que ya da lo mismo. Si no les interesa la botánica, de acuerdo, pero hacer más humana y saludable Ciutat ¿realmente no interesa a nadie?

Subes a Bunyola y ves el ganado repartido racionalmente en la sombra, alternados los animales en diferentes ángulos. Llegas a Palma desde el aeropuerto y ves aglomeradas irracionalmente a centenares de personas en los dos árboles que nos quedan. Lo cotidiano se va volviendo asombroso, mucho. Casi ya ni se puede seguir el curso de las estaciones, estaremos de acuerdo, podríamos racionalizar la adaptación a los cambios que se van produciendo intentando erradicar el cuanto peor mejor, nos va a salir mucho más barato. Ponerse protector solar es importante, pero si no hay árboles proyectando su sombra se jodan. Parece ser un lema. Estos seres tan infinítamente valuosos no se han ido eliminando solos. La ignorancia, la poca habilidad política y la soberbia siguen enterrando el sentido común. Enhorabuena.