La naturaleza de Sánchez

Los cinco días de reflexión de Sánchez y su primera carta a la ciudadanía a cuenta del señalamiento de su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios fueron los primeros indicios del que parece, ahora sí, el inicio del tiempo de descuento del autócrata en el sillón curull de la presidencia del Gobierno. Olvídense de los compromisos electorales vulnerados. De los pactos con EH Bildu y Podemos. De los indultos a los golpistas. De la eliminación de la sedición. De la rebaja de la malversación. De la ley de la Amnistía. De la entrega del Sáhara. De una fiscalía convertida en otro ministerio al servicio de Sánchez. De las rebajas de las condenas a los responsables de los 670 millones defraudados en los Eres de Andalucía. Del anunciado traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña y de la condonación de un 15% de su deuda. Olvídense de todas esas bagatelas. No han sido sino el peaje imprescindible para hacer posible el imperio de la justicia de los progresistas, el acceso al lado correcto de la historia que disfrutamos frente al odio cainita de la derecha y la ultraderecha que no cejan en su empeño de seguir esclavizando a las clases populares.

El ejemplo paradigmático de la vesania derechista es el ataque inmisericorde contra Begoña Gómez, la sacrificada mujer del presidente, acosada por las ultraderechas del PP, Vox y del poder judicial que quieren reducirla al papel de esposa dedicada a las tareas del hogar monclovita. Un juez maléfico y machista, Peinado, ataca a la luz feminista de la Moncloa, no por ser el faro de la modernidad de las mujeres españolas, sino para arrebatar en los juzgados lo conseguido por su marido tras los resultados en las urnas el 23J: la presidencia del Gobierno progresista sostenido por los herederos de ETA, los independentistas y los golpistas revolucionarios y ultraderechistas de 2017. Lo ha expresado de forma prístina Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, de relaciones con las Cortes, y de Justicia; sobre todo de Justicia. «Se trata de una persecución política cruel e inhumana, de una causa plagada de mentiras y de insignificancias». Seguramente el ministro desconoce el artículo 508 del Código Penal, porque no sería justo atribuirle intención de transgredirlo, que contempla penas de cárcel contra la autoridad que atentare contra la independencia de jueces y magistrados. En esto, quizá, tenga razón el presidente cuando anuncia su compromiso de regenerar la democracia. En efecto, si es su propio ministro de Justicia el que coloca al juez Peinado en la diana política para dispararle con insultos y descalificaciones diarios. Pero para ello debiera llegar a la conclusión de que, antes de regenerar a los demás, debiera regenerarse a sí mismo, como una salamanquesa lo hace con su cola. Creo que, hasta este extremo, por muchas que sean sus capacidades, no llega. El cerebro de Sánchez no era una tabla rasa al nacer, como no lo es el de nadie, pero su naturaleza le ha permitido formatearlo como tal para inscribir en ella cuantas otras naturalezas requiera para sobrevivir; sin importarle a una conciencia arrinconada por el narcisismo. Si el ideal democrático exige la firme voluntad de ser justo y veraz, el de Sánchez, exige la firme voluntad del poder a cualquier precio. Lo pagamos nosotros. Puede que el juez Peinado se equivoque. Si así fuere, la vía legal y democrática no es difamarle ni acosarle, sino recurrir sus resoluciones ante las instancias superiores. Sánchez aparta de sí lo que exigió a Rajoy en 2017, su dimisión al ser interrogado por un juez. Los ataques personales contra el juez Peinado del Gobierno y del PSOE son ataques que atentan contra la división de poderes, la ley y el Estado de Derecho.

La estratagema para la supervivencia frente al poder judicial es acusarle de lawfare. Lo cual no es más que otra treta para esquivar la acusación de prevaricar, que podría ser perseguible de oficio. Pero es tanta la desesperación y, al mismo tiempo, el desvarío autocrático, que, en el seno del PSOE, Patxi López, cómo no, no se recatan en usar esta palabra para arremeter contra los jueces. La acusación de lawfare es la de la utilización de la justicia para conseguir objetivos políticos. Tiene otras presentaciones como judicialización de la política o politización de la Justicia.

¿Puede alguna instancia jurídica incurrir en alguna de esas perversiones? Sin duda. Pero para eso están los recursos a las instancias superiores. La realidad es que todas estas formulaciones por parte de los políticos no tienen otro objetivo que situarse por encima de la ley. La recurrencia con la que desde el Gobierno se acude a la falsa concepción de que la inexistente soberanía popular reside en el Congreso (no existe en la Constitución más referencia que a la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, art. 1.2 de la C.E.) del que dependen el resto de poderes (también el judicial). Es falso. Lo afirma el art. 117.1: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es la separación de poderes y el sometimiento a la ley lo que define al Estado de Derecho.

El Gobierno es la Balsa de Medusa de la fragata francesa en la que se agolpan los náufragos de la mayoría progresista que nunca ha sido progresista y ahora ya ni siquiera es mayoría capaz de aprobar los presupuestos del Estado. El prófugo Puigdemont ya ha hecho decaer la propuesta del Gobierno del techo de gasto que permite confeccionarlos. Ha avisado a Sánchez que pactar la presidencia de Illa con ERC (los progresistas que quieren sacar el Alzheimer de los Maragall fuera de Cataluña, en encomiable ardor humanitario) equivale a arruinar su legislatura. El Gobierno puede resistir prorrogando los de 2023 para 2025 también). Lo que no sabemos es si resistirán los ciudadanos a tanta felonía y vileza del poder. La derrota de la reforma de la ley de extranjería con el colapso de los inmigrantes menores de edad en Canarias es la otra demostración del colapso gubernativo, la evidencia de que ni hay mayoría, ni Gobierno que merezca tal nombre. Ya avisó Feijóo en la investidura: «cuando le fallen sus aliados no me busque». Un demócrata dimite cuando no tiene mayoría para gobernar, Sánchez no dimite, ergo…

