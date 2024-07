Respeto a las instituciones

Pleno del Ayuntamiento de Palma. / B. Ramon

En este país, los dirigentes políticos, opinadores, influencers y demás, no se cansan de decir que tienen el máximo respeto por las instituciones, aunque la realidad es que solo demuestran ese respeto cuando la institución en cuestión actúa de acuerdo con lo que sostiene el respectivo partido u opinador. En otro caso, lo habitual es entrar a degüello contra los integrantes de la institución, cuestionando su valía, orígenes, capacidad, etc. Y, así, no solo sufre el ocupante del cargo, sino la institución misma.

Desgraciadamente, en España -y en cada una de las comunidades autónomas, claro- el nivel de las instituciones más destacadas ha ido descendiendo conforme pasaba el tiempo y se iban alejando del ámbito político -en todos los poderes del Estado- aquellas personas con un bagaje previo que podían aportar algo positivo para el bien común. Basta comparar los curricula de los dirigentes de la transición y de los años 80 y 90, con los de los actuales, para comprobar que se ha producido esa degradación.

En ese proceso -lento, pero paulatino, y más acelerado ahora que todo va más rápido y es «líquido»- se han ido apartando de la vida pública muchas personas que hubieran podido fortalecer el sistema mediante una actuación honesta y desinteresada, y se han ido adueñando de ese espacio principalmente las personas que se han venido dedicando a la vida «partidista», sin otro afán que ascender en ese escalafón y poderse colocar en algún sitio. Los ejemplos son innumerables y cualquier hemeroteca lo evidencia.

Ello ha provocado que todo tipo de impresentables hayan ido accediendo a cargos públicos de responsabilidad -algunos de los cuales han sido pillados con las manos en la masa y condenados por ello-, lo que ha devenido en el desprestigio institucional que ahora padecemos. No quiero decir que ello suceda en todos los casos, claro está, pues hay muchas excepciones honrosas (a las que, por otro lado, no se suele dedicar demasiada atención), pero lo cierto es que, mediante el uso partidista de las instituciones, éstas han ido perdiendo el respeto de la ciudadanía y aunque tengan potestas, carecen de auctoritas, entendida al estilo romano, como poder moral basado en el prestigio.

Hoy en día, es fácil ver cómo cualquiera pone en cuestión la actuación de una institución, aunque el opinante carezca de los mínimos conocimientos o formación en la materia (a veces, ciertamente compleja y especializada); pero, da igual, todo vale.

Ahora que se está hablando de la necesidad de regenerar la vida política (término, regeneracionismo, que, por cierto, ya se usaba a finales del siglo XIX y comienzos del XX…), no estaría mal que los dirigentes políticos procuraran medir sus críticas a las instituciones, y, a la vez, efectuaran las designaciones para determinados cargos públicos en base a capacidades y conocimientos y no a fidelidades y posiciones partidistas. Ya sé que ello puede sonar ingenuo, pero bastaría con que esto se llevara a la realidad, y se habría hecho mucho más en pro de la regeneración política que con un conjunto de medidas puramente teóricas, que serán inevitablemente incumplidas en la práctica, por mucho que luzcan en el BOE. Es una cuestión, más bien, de cambio de actitud, que de modificaciones normativas.