Ilustración: Les llengües al sistema educatiu

Sabem tots que el tema de la llengua provoca sentiments i opinions enfrontades, per la qual cosa s’ha de tractar amb precaució i el màxim consens, fins i tot respectant les minories.

Vull deixar clars tres punts:

· Que la llengua que he parlat des de petit a la meva família ha estat el mallorquí (essent políticament correcte, el català en la modalitat insular, com marca l’Estatut), malgrat que per la meva edat la dictadura va finalitzar quan jo havia acabat els estudis universitaris a Barcelona.

· Que escric tots els articles en aquest diari en castellà perquè penso que a la majoria dels lectors de diaris els agrada o els resulta més fàcil aquest idioma, prova d’això és que els de més tirada a les illes usen el castellà. Però en aquesta ocasió he decidit fer-ho en la llengua que faig servir amb la meva família, per demostrar la meva fidelitat a les meves arrels.

· Que valor el consens que hi ha hagut durant tants d’anys.

Dit tot això, en una societat que demanem cada vegada més respecte per a les minories, fer un intent d’incrementar la llibertat per escollir sense cap imposició sa llengua vehicular, em sembla correcte.

El fet que només 11 centres s’hagin adherits a aquest pla demostra que parlem d’una demanda molt minoritària però existent, i es desmunta la defensa d’uns extremistes del castellà que parlaven d’imposicions catalanistes, ja que ara tenen oportunitat d’expressar-se, i sabem que el percentatge que representa és petit, cosa que com a exercici de llibertat em sembla positiu, i valent per part del conseller i el govern.

Crec que les crítiques rebudes a l’opció d’itineraris bàsicament en castellà i la possibilitat de conèixer la realitat de la demanda no estan justificades, són polititzades i exagerades, ja que fins i tot he arribat a llegir que determinats col·lectius diuen que pot ser anticonstitucional.

Per ser molt clars, anem a la comunitat autònoma on la llengua pròpia estava més amenaçada al principi de la democràcia: Euskadi, i analitzem el model educatiu, segons dades del govern basc.

Als centres escolars de la Comunitat Autònoma del País Basc s’estudia tant en eusquera com en castellà. Totes dues són llengües oficials a la Comunitat.

Cada centre estableix la llengua vehicular d’ensenyament segons el Projecte Lingüístic i el model lingüístic que ofereix. En tots els casos, els centres educatius garantiran que en finalitzar l’Educació Bàsica s’aconseguirà un domini suficient de les dues llengües oficials.

Hi ha tres models i en el moment de la matrícula, les famílies trien centre educatiu i model:

Model A, escollit per un 3% de la població escolar, tot en castellà menys les assignatures d’eusquera i l’anglès;

Model B, meitat i meitat, unes àrees s’ensenyen en castellà (matemàtiques, aprenentatge de lectura i escriptura), d’altres en eusquera i una en anglès. Aquest itinerari el segueix al voltant del 16% d’estudiants;

Model D, totes les assignatures en eusquera excepte les de l’àrea de castellà i d’anglès, seguit pel 81% d’estudiants.

Així, una autonomia que sempre ha estat governada pel Partit Nacionalista Basc admet la possibilitat de donar, no dos, sinó tres models. Aquest model ningú el titlla d’anticonstitucional, ni d’atacar la llengua pròpia, o la democràcia o altres qualificatius que s’han manifestat.

La llibertat ha potenciat el desenvolupament de l’eusquera.

És una reflexió que aporto com a mallorquí de moltes generacions d’avantpassats.