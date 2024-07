El Feminisme i la Igualtat

Igualtat ja no és cosa de les feministes. Les feministes no sabem d’Igualtat. No servim per gestionar-la. Perquè han aconseguit diluir «Igualtat» dins l’amalgama «Diversitat», o sigui, la defensa dels drets de tots aquells que us pugueu imaginar, de totes les causes justes: la discriminació de les persones homosexuals o bisexuals, la de les persones amb alguna discapacitat, les discriminades per raó de raça, ètnia, religió, etc. Totes, com dic, causes justes i necessàries. Però no és aquesta la causa i el subjecte del feminisme i per tant de les polítiques d’Igualtat. El feminisme lluita contra la discriminació estructural no d’un col·lectiu, sinó de la meitat de la humanitat: les dones. Que, per cert, a més també poden pertànyer a un d’aquests col·lectius: podem ser de races o ètnies diferents, religions diverses, podem tenir una discapacitat, etc. i aquesta discriminació s’afegirà a la principal que patim pel fet de ser dones.

Les polítiques d’Igualtat varen aconseguir implantar-se amb molt d’esforç per part de feministes valentes que es varen deixar la pell, la integritat física i/o moral i de vegades la vida. Varen lluitar per un món just en el qual les dones no fossin discriminades, explotades, violades, violentades per la nostra condició de dona, és a dir, pel nostre sexe biològic. En efecte, la causa de la discriminació, explotació i violència contra les dones era i és el control sobre la nostra sexualitat, sobre la nostra descendència i, de pas, perquè facem de manera gratuïta, per amor, solidaritat, obediència religiosa o abnegació tota una sèrie de tasques «sense importància» (el que ara deim genèricament «les cures»), sense les quals la meitat masculina de la població no podria dedicar el 100% del seu temps a les coses importants d’aquest món. Perquè tot el que fan ells, automàticament es torna important. Ho són, per descomptat, la Ciència, la Cultura o les Arts —a les quals fins fa poc tampoc nos ens varen deixar accedir a les dones, precisament per això: perquè són importants. Però també ho són (segons sembla) la guerra, les conquistes, les altes finances. En què millora això el món? La història (transmesa) de la humanitat és, en gran part, la història de guerres i conquestes. Quanta èpica hi ha en matar i que trivial els sembla el fet de donar a llum una nova vida!

Otros artículos de Susanna Moll Kammerich

Però m’estic desviant del tema. El control de la nostra condició biològica. El mecanisme per exercir aquest control es fonamenta sobre els estereotips sexistes que imposen a cada un dels dos sexes uns rols, un comportament i unes característiques determinades. I aquests estereotips sexistes són el que s’anomena «gènere».

Alicia Puleo distingeix entre el patriarcat de coerció —en les societats on l’opressió de les dones s’exerceix a través de la violència i de lleis que les castiguen si no acaten la desigualtat— i el patriarcat de consentiment —en el qual hi ha igualtat a nivell legal, però la pressió social i familiar, els mitjans audiovisuals i altres factors operen de manera que aconsegueixen que les dones acceptem i perpetuem «voluntàriament» la imposició de molts estereotips sexistes que continuen discriminant-nos.

Al països occidentals, el feminisme ha aconseguit molts avanços en les darreres dècades i, com passa sempre quan el sistema se sent amenaçat, reacciona i es defensa. I ho fa amb la complicitat de la suposada «esquerra» postmoderna. Així, han aconseguit pervertir el llenguatge i embullar conceptes que no tenen res a veure entre ells. Confonen sexe, sexualitat, orientació sexual, gènere; igualtat i diversitat; feminisme i teoria queer. Volen que el gènere, que és el que ens oprimeix, ara es consideri una «identitat». I el ministeri d’Igualtat, en lloc de fer polítiques per protegir les dones maltractades (14 assassinades per violència masclista en menys de dos mesos) i per eliminar tantes bretxes que encara tenim, dedica el seu pressupost a causes que, essent algunes molt justes (i d’altres no tan justes, perquè contribueixen a invisibilitzar encara més les dones), no tenen res a veure amb l’objectiu d’assolir una societat igualitària entre homes i dones. Per això creuen que les feministes no servim per gestionar la igualtat i per això no permeten que una feminista estigui al front de l’Institut de La Dona.