Didàctica del turisme

Turistas en Mallorca / Miquel Massutí

El principal problema, no resolt encara, en l’evolució del turisme i sobretot en el sentit d’haver seguit etapes de creixements espontanis en funció dels impulsos d’una demanda desmesurada al llarg del seu cicle de vida, d’una manera desordenada, sense planificació ni prospectiva, i fora del marc de la sostenibilitat encara (els residents ho han demostrat amb fermesa), ha estat la gran manca d’una didàctica que fes possible conceptualment la seva interpretació, coneixement, funció, què és realment i, sobretot, de qui és propietat.

N’hi ha que encara interpreten que el turisme només són els hotels, turistes, agències de viatge i allò que vulgarment es diu oferta complementària. També li han penjat l’etiqueta de ser una indústria per una sèrie de símils amb el sector secundari, s’han fet referències que és una indústria sense xemeneies, que el producte final es consumeix en el mateix moment que es fabrica i que el consumidor s’ha de desplaçar a consumir-lo allà on es produeix, mentre que els productes manufacturats es distribueixen a mercats més llunyans cap allà on hi ha potencials consumidors. Això però només són símils i científicament està ben clar que una indústria no ho és. També se’l ha definit, erròniament, com a activitat econòmica, que tampoc el turisme en ell mateix no ho és, encara que és ben cert que té una capacitat immensa de fer possible la creació d’activitats econòmiques directes i indirectes, fins a negocis especulatius, activitats de corrupció, il·legalitats urbanístiques, ... I de gran quantitat de paràsits, que de manera il·legal també del turisme se’n aprofiten.

Què és per tant el turisme? Senzillament és un servei convertit en necessitat social, amb la funció d’actiu social que hauria de mantenir una qualitat permanent . Es fonamenta sobre tres pilars bàsics: territori, medi ambient global (en el sentit més holístic) i economia. Segons llurs interpretacions conceptuals , a manera de premissa, n’obtindrem diferents conceptes. El turisme ha d’anar inserit dins l’ordenació dels usos del territori, evitar competències sectorials i més bé crear-ne sinergies (cosa que no s’ha tengut en compte mai). Ambientalment, n’ha de ser part integrada i no un factor de producció per vendre turisme. La creació esburbada dels productes ha estat un gran consumidor de recursos naturals, béns públics i comunals (contemplant-los com a béns lliures), han disgregat la identitat i cultura pròpies i destruït gran part dels encants, paisatge i atraccions naturals inicials que feren possible el naixement d’un turisme, que dissortadament s’ha convertit en un gran parc temàtic sense control. L’economia aplicada ha estat sempre la convencional, que no té en consideració els valors ambientals, convertida purament en eficiència crematística de benefici màxim immediat. Sense una economia ambiental no és possible un turisme sostenible. Les activitats econòmiques sorgides per al turisme només són una part important i necessària perquè pugui ser consumit.

El turisme és un sistema, que té tota una sèrie d’elements i components que formen una xarxa complexa de relacions, lligams, causes i conseqüències entre tots els factors i variables que hi intervenen. Quan falla o no es contempla algun dels factors no hi pot haver garantia de qualitat ni de sostenibilitat, i quan falla tot el sistema la maduració del turisme assoleix un desenvolupament en declivi, degradació o destrucció holística com és a l’actualitat. El sistema turístic és molt complex i per exposar-ho en més detall ens allargaríem massa. Potser en parlam en un nou article.

De qui és per tant el turisme? És de tots, és un patrimoni social, és un bé (o es pot convertir en un mal) públic i la seva gestió ha de ser amb la participació i interès de tots. Insistesc que no és el mateix el turisme que les activitats econòmiques del turisme. No pot estar només en mans dels hotelers, operadors i grups d’interès productiu com s’ha fet fins ara. Hi està en joc el patrimoni de tots, en sentit econòmic, ambiental, cultural i en definitiva la qualitat de vida dels residents. Les activitats econòmiques encara les subvencionam entre tots. Les externalitats i l’atur temporal que produeixen ho absorbim entre tots. I aquí no hi val la cançoneta que ens ha tret de la misèria. Segur que si s’haguessin desenvolupat altres sectors i sistemes econòmics de menys impacte sense tan alt nivell de vida per a uns pocs i mal repartit entre la societat, podríem gaudir d’una qualitat de vida i d’un paradís perdut.