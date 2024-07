‘Tourist go home!’, ¿está usted seguro?

Después de años fuera de Mallorca, al regresar puede pasar a algunos como le sucedió a Ulises que, al retornar a Ítaca, su patria, no sabía dónde estaba, sentía un desasosiego, como si fuera forastero en su casa. La Odisea de Homero, en su Canto XIII, describe esta sensación, esa angustia, de quien vuelve a su tierra y no puede reconocerla y en plena crisis de ansiedad Ulises exclama, «¡Ay de mí! ¿en qué lugar estoy?». Ciertamente en Mallorca cabe esta sensación, algo ha cambiado la vida de los mallorquines, la tranquilidad se ha perdido, el bullicio de los turistas está en casi todas partes, la vida de muchos extranjeros residentes también ha cambiado, vinieron a la isla, en busca de la belleza, del clima mediterráneo y de la tranquilidad, ahora es diferente, eran europeos, británicos, franceses, alemanes, escandinavos, ahora tenemos también otras gentes que han venido a trabajar, procedentes de Marruecos, Argelia, del centro de África e hispanos de Latinoamérica, como lo fueron en su día los «forasters» que llegaron a Mallorca para trabajar procedentes de la Península. Hoy la población mallorquina es una amalgama de gente diversa que está conformando una nueva sociedad, no sé si mejor o peor, pero sí sé que estamos ante una sociedad que ha cambiado, distinta, seguramente más dinámica y variopinta y que por supuesto a muchos puede incomodar. Basta con sentarse en la terraza de un bar y contemplar el deambular de una multitud de turistas para darse cuenta de que esto es otra realidad y, que difícilmente tendrá vuelta atrás. Nada en la nueva composición social es hoy ya noticia, eso es lo que hay. En las informaciones de los medios se recogen manifestaciones contra la saturación turística, excesos, difícil convivencia, rechazo hacia a los que vienen a ocupar nuestro privilegiado espacio, pero desconocer que el bienestar económico del que se disfruta aquí es precisamente gracias a esta nueva invasión, al fenómeno de la industria turística. Que ello comporta incomodidades, cierto, pero expresar tanto rechazo, dar maltrato a los visitantes, puede ser contraproducente, se estará jugando con el nivel de desarrollo alcanzado. Sería absurdo y peligroso demonizar a la industria turística por el cambio social que se está produciendo, es indiscutible que gracias al turismo se han creado muchas empresas, la economía de las islas también ha cambiado y está claro que para bien. O sea, cuidado con según que manifestaciones como «tourist go home» o con tirar agua a los visitantes, eso tendrá consecuencias. Otra cosa es que desde el Gobierno de la Comunidad y de este sector industrial se impulse un cambio de modelo, elevar el nivel de este «negocio» lo que supone incrementar la calidad de los servicios. El Gobierno actual ya está en ello y el sector hotelero también, pero para esto se necesita un tiempo y sobre todo modos adecuados.

Efectivamente, se está produciendo un cambio en la sociedad que hay que asumir. Recuerdo que en los pasados años sesenta había un empleado en la Diputación que guardaba la puerta del edificio, un empleado ejemplar, que había llegado de un país centro africano, de la mano de una familia de Palma, llamada de «Can Matons», este empleado era de color y buena gente. Entonces fue noticia, los ciudadanos pasaban por delante del edificio, con disimulo, para verle y en los pueblos del interior se organizaban viajes a la ciudad con el mismo fin, ver por primera vez un hombre negro. Yo tuve la satisfacción de conocer a su hijo que, por cierto, fue un excelente funcionario y también un buen político. Hoy ha cambiado tanto la composición de la sociedad que una persona de otro color no es noticia en Mallorca, miles de ellos están integrados en el mundo del trabajo. Estamos pues ante una nueva sociedad, aunque nos resulte a veces sorprendente y para algunos incomodante. Vivimos en un cambio, un cambio en las relaciones sociales, en los valores tradicionales, en los comportamientos culturales, ante un cambio en la población, una nueva época. Este proceso está siendo gradual, pero continuo, la interacción entre personas diferentes cambia también los patrones establecidos. Augusto Comte, sociólogo francés (1.798-1857) en su Religión de la Humanidad y en el Discurso sobre el espíritu positivo proponía una actitud positiva ante un nuevo e inevitable orden social que conllevaban las transformaciones poblacionales, económicas y sociales.

