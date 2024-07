A problemes reals, política útil

Sempre he dit que no hi ha pitjor injustícia que tractar igual a qui és diferent. Per això, quan iniciàrem el camí per disposar d’un Règim Especial per a les Illes Balears, fèiem passes cap a l’equitat. La darrera va ser l’any 2023, amb la posada en marxa de la part fiscal del Règim Especial, quan les empreses i els autònoms de la nostra terra van guanyar en justícia impositiva. A través de les deduccions fiscals que inclou es pal·lien els desavantatges de la insularitat, és a dir: el fet que formar part d’un arxipèlag afecti negativament a la competitivitat del teixit productiu. Veure aquestes mesures incorporades en els Pressuposts Generals de l’Estat per al 2023 va ser una magnífica notícia per a les 50.000 empreses de les Illes que se’n poden beneficiar i que, a partir d’ara, guanyen en seguretat jurídica gràcies a l’aprovació, ahir per part del Consell de Ministres, del reglament que el desenvolupa.

És una bona notícia per a les empreses i les persones autònomes per l’impacte que implica (208 milions d’euros anuals d’estalvi en imposts), per al conjunt de l’economia i per al conjunt de la societat. I és, sobretot, un exemple de com respondre a problemes reals amb política útil. El reglament que desenvolupa la part fiscal del REIB arriba el mateix any que la posada en marxa de les deduccions, donant agilitat i seguretat jurídica per aplicar-lo.

Arriba, a més, essent fruit del diàleg entre el Govern de l’Estat i el Govern progressista que vaig tenir l’immens honor de presidir i entre l’Executiu illenc i els sectors i agents afectats per la regulació. Qui més sap sobre un problema és qui el pateix i qui regula ha d’exercitar l’escolta activa per transformar els problemes reals en política útil, en solucions que millorin la vida de la gent. Ho teníem clar, així vam actuar i la mostra més viva per demostrar que vam emprendre el camí correcte és que, des de 2019, hem aconseguit per a les Balears la llei del Règim Especial, el factor d’insularitat, la part fiscal del règim especial i, ara, el reglament.

Més enllà de la celeritat, és, per tant, també un èxit que arribi aquest reglament havent nascut des de l’observació de les necessitats de les empreses illenques: de baix cap a dalt. Que tengui, denominació d’origen illenc. Que aporti seguretat jurídica, que ho faci ràpidament, que sigui participat, que flexibilitzi criteris i interpreti els supòsits sempre de la manera més favorable cap al contribuent. Que serveixi per continuar mirant cap a endavant, per no conformar-nos.

La bona política, la útil, és just això: saber detectar necessitats, escoltar propostes, elaborar solucions, implementar-les, avaluar-les i tornar a començar. Perquè mai no és suficient, però anar assolint petites fites és el que permet dibuixar, part per part, el mapa de les Illes Balears que volem ser en un futur. Per a mi és un orgull veure que som una terra que va ser capaç de reivindicar unida aquesta necessitat i que, gràcies als governs progressistes autonòmic i estatal, va trobar l’empenta per fer-ho possible.

La millor manera d’honorar aquest llegat és fent servir les eines de què ara disposam. Per guanyar en cohesió, en competitivitat, en diversificació econòmica, en qualitat de l’ocupació, en modernització. Això és, també, estimar les nostres illes i, sense cap dubte, treballar per fer-les millors.