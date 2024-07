Una concentración contra la violencia de género. / EP

L’última actualització de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere compta 27 dones assassinades a Espanya en el 2024. Algunes de les dones eren víctimes actives del sistema VioGen, la base de dades on estan registrades totes les dones objecte de violència masclista, o foren assassinades per maltractadors amb denúncies prèvies. En poc més de 20 anys, sumem 1271 dones assassinades, visualitzant la magnitud de la gran xacra social del patriarcat. A més, el 2024, ja tenim 9 infants assassinats com a forma de violència vicària.

La violència de gènere és present en totes les societats i en tots els grups eteris, des d’aquells que viuen les seves primeres relacions íntimes com a joves fins a adults en la vellesa. Segons les dades de la Unió Europea, una de cada tres dones a la UE ha experimentat violència a la parella, i, cada dia, entre 6 i 7 dones a Europa són assassinades per la seva parella o ex-parella, fet que suposa un total estimat de 2.300 dones víctimes de feminicidis anuals. No sorprèn doncs que el 14 de maig de 2024 s’aprovés el primer instrument jurídic vinculant de la Unió Europea per combatre la violència contra les dones, la Directiva 2024/1385.

Les perspectives feministes sobre la violència a la parella veuen aquesta violència com a produïda socialment dins i com a part d’un ordre de gènere. Expliquen com el gènere de les víctimes i els perpetradors dona forma a la violència, al nivell de dany percebut, a la repetició, la serietat, la motivació dels autors o la resiliència de les víctimes, als diferents tipus d’escalada, que augmenten d’acord amb la vulnerabilitat de la víctima i el seu entorn personal, així com al paper de la cultura i les interaccions i experiències quotidianes, o les respostes institucionals a aquest tipus de violència.

La conceptualització feminista de la violència de gènere es va centrar originalment en les dones, però cada cop més, s’han inclòs els menors en el context dels arranjaments de custòdia i visites després de la separació, però també com a subjectes per dret propi, com a observadors de la violència o com a víctimes directes, en la denominada violència vicària.

En trenta anys, les polítiques feministes contra la violència de gènere han creat un clima on els problemes de maltractament físic, psicològic, econòmic o sexual per part dels éssers estimats es poden abordar lliurement en la societat. I el reconeixement que la violència de gènere és un problema públic i no privat ha dut a exigir l’acció de l’estat i demanar comptes a les institucions.

Des de l’aprovació, l’any 2004, de la Llei orgànica de violència de gènere, s’ha desenvolupat un sistema per prevenir, perseguir i eliminar la violència contra les dones que inclou entre d’altres: l’actuació sanitària davant de la violència de gènere, com l’screening per a la detecció primària; el Servei telefònic d’informació, d’assessorament jurídic i d’atenció psicosocial immediata del 016; jutjats de Violència sobre la Dona; formació judicial i medico-forense especialitzada; mesures de seguiment de les ordres d’allunyament; un algorisme d’avaluació policial de mesura de la intensitat del nivell de risc (Sistema VioGen); xarxes de centres d’acollida per a les dones víctimes i dels seus fills i filles; reconeixement de drets laborals, de seguretat social i d’ajudes per fomentar l’ocupació de les víctimes de violència de gènere, etc.

Ara es fa imprescindible reforçar la unitat de les i els demòcrates en la defensa de la igual dignitat de dones i homes amb la renovació d’aquest Pacte

Espanya va ratificar el seus compromisos vers a la lluita contra la violència de gènere en el Conveni d’Estambul l’any 2011, així que signar un Pacte d’Estat i dotar-lo d’un compromís econòmic era l’evolució lògica per fer efectiu tot el sistemes de mesures de prevenció primària, secundària i de resposta posades en marxa. Aquest es va aprovar per unanimitat al Congrés l’any 2017 per totes les forces polítiques.

Ara, en un context històric de retrocés anti-feminista i de triomf d’idees d’extrema dreta vinculades al moviment anti-gènere, es fa imprescindible reforçar la unitat de les i els demòcrates en la defensa de la igual dignitat de dones i homes amb la renovació d’aquest Pacte.

El feminisme exigeix tractar la violència masclista amb una etiologia distintiva i amb un caràcter estructural. Per això, la lluita efectiva contra la violència de gènere no depèn només del desenvolupament de la política penal, la intervenció policial o de la millora del sistema de denúncies, sinó d’un continu de prevenció, intervenció primerenca, resposta i recuperació que posi el focus tant en les dones individuals com en les seves relacions, famílies, comunitats i el context social.

Les prioritats estan interconnectades i cada acció reforça l’eficàcia de les altres. L’objectiu ha d’esser aturar la violència contra les dones abordant les seves causes estructurals. Això requereix canviar les condicions socials que donen lloc a aquesta violència, mitjançant formació escolar i universitària, el desenvolupament de professionals, l’ús de mesures preventives primàries, secundaries i terciàries en la sanitat, als centres educatius, als serveis socials, a l’entorn familiar i, sobretot, la participació de tota la societat civil per a un canvi social cap a la igualtat. És el canvi social, més que cap altre factor, el que ha introduït i millorat la política de violència contra les dones.