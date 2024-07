De vacaciones y sus vacíos

Desconexión digital en vacaciones. / ELISENDA PONS

Aviso al lector y a la lectora: voy a meterme en camisas de once varas. Buscando el otro día el origen etimológico de la palabra ‘vacaciones’, como algunos de ustedes ya pueden suponer viene del latín vacatio y también es el nombre de acción del verbo vacare, que significa estar desocupado o estar libre. Sin embargo, también significa estar vacío, compartiendo así la misma raíz de tres letras -vac-.

La cuestión es que, casi de manera inmediata, recordé la confesión de alguien hace un tiempo respecto a la sensación de vacío que le producía estar sin trabajar, con «tantas horas libres por delante» durante sus vacaciones. Lo decía casi en voz baja y con cierto pudor. Seguramente haya más personas con esa vivencia. Y pensándolo bien, creo que la percepción se producía mucho antes de vivir esas horas de asueto y encarando la cuestión de qué se iba a hacer a partir de ese momento con aquellos minutos o días enteros por delante sin nada o según su apreciación: solo ante el vacío. Y es que eso del vacío está demonizado.

Aunque algunos puedan pensar que soy una optimista, siempre he creído que todo eso puede llevarnos a reflexiones de lo más interesantes y profundas. No me refiero a concluir con alguna cuestión existencial (que si llegado el caso, nos fuéramos por esos derroteros, solo quedaría meterse y arremangarse, con lo que sería un hueco muy productivo); lo que quiero decir es que esa ausencia puede suponer una invitación a algo o representar una oportunidad valiosa para que ese espacio y tiempo se llenen con algo mejor (seamos positivos) o simplemente se le pueda dejar así, sin atenderse por algún tiempo, atravesando esa nada, ese momento. Quizás su aparición tenga algún propósito que además, confiemos, tenga la capacidad de revelarse y también la de rebelarse en algún momento.

Dicho esto, ahora solo me falta sentarme con un abanico en alguna silla de esparto a la impía solana, en la acera, frente a alguna casa encalada. Como aquellos habitantes de pueblos que al atardecer hacen su tertulia mundana y trascendental al mismo tiempo, sentados en la calle viendo pasar la vida. En realidad, es también este uno de esos berenjenales filosóficos sin fin en los que nos gusta adentrarnos mi amigo, que sí es filósofo, y yo misma para al final acabar recordando una escena de alguna película o imaginándonos como protagonistas de alguna situación surrealista a lo Todo a la vez en todas partes (2022), de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Mi vacío empieza justamente hoy y la perspectiva de cómo gestionarlo no me preocupa. Sé que mis propios pensamientos o reflexiones rozando un extraordinario freakismo llenarán algunas horas, además de todo aquello que sí podré contar y exhibir con cierto orgullo social: que si una escapada, un concierto, un almuerzo no sé dónde o la «fiesta en blanco» en el Top Roof de algún glamuroso hotel, y cómo no, contar que pude extender mi toalla en es Caló des Moro por primera vez en mi vida mallorquina (esto sí que sería un farol como la copa de un pino de Formentor). Un enclave, sí, tan necesitado de algo de vacío y tan excedido de llenado, como tantos otros.