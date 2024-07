Preocupantes coincidencias

En diciembre de 1926, se estrenó en el madrileño Teatro de la Comedia una obra de corte astracanado llamada Los extremeños se tocan, alumbrada sobre el papel por dos Pedros, Muñoz Seca y Pérez Fernández, esto es algo más de diez años antes que el primero fuera matado por los que entonces detentaban el poder en el municipio madrileño de Paracuellos, con lo cual para algunos no puede ser considerado como víctima del salvajismo desatado entre y por el paisanaje autóctono de la época y que el segundo tuviera que esconderse para no seguir la suerte, la mala suerte, del primero en aquel Madrid veraniego y desatado; obviamente el título del artilugio teatral deviene del dicho de común conocimiento que indica que los extremos en ocasiones tienden a estar sumamente próximos, en sociopolítica se diría que en ocasiones, para pesar y desgracia de unos y de otros; ciertas actitudes tienen la constancia de parecerse como una gota de agua a otra, aún cuando las gotas de agua no suelen ser del todo iguales.

Me acordé de aquel título viendo que en esta nuestra tierra y en otras de igual monocultivo, lo que se lleva es protestar por la masificación turística, por la visión de demasiados extranjeros, tal parece que si los masificadores son de fuera pero se les entiende no molesta tanto, la protesta en esencia pretende que los que vienen por aquí y que en su mayoría hablan diferente, se manden a mudar, como dicen nuestros hermanos argentinos, para otros andurriales, por aquello de que causan disturbios y degradan las vecindades, se aprovechan de nuestros servicios, de nuestras playas, de nuestras viviendas, sin que parezca importarles a los protestantes el que satisfagan sus correspondientes dineros por ello. El teorema así contemplado, es de sencilla solución, a menos turistas, menos masificación; se hace difícil contrarrestar esa tesis. Nada se dice de las consecuencias de la dicha teoría para algunos miles de trabajadores dedicados al menester de atender a esos «molestos» visitantes. Sería de esperar que los que así se manifiestan no hayan visitado ni piensen hacerlo Roma, París, Nueva York, Venecia y otros tantos lugares donde los visitantes se agolpan en sus calles y negocios, pues ellos mismos habrían formado parte de la alegre muchachada del turismo masificado. Este pensar de algunos ha venido en ser denominado por algunos como turismofobia.

La coincidencia es que hay otros, que teóricamente se posicionan en el lado contrario de algunos de los pretendidos expulsantes de extranjeros, que también quieren que otros hablantes en raros lenguajes, que también se vienen a nuestros lares igualmente se las piren de nuestro terruño, curiosamente también con la misma cantinela de que causan disturbios e inseguridad en las calles, degradan barrios, ocupan viviendas, consumen nuestros servicios, colapsan nuestros, hospitales y que además no se integran y en vez de aportar dineros nos cuestan una pasta. En este caso no se trata de turismo como es obvio; aquí el calificativo mayormente elegido para tales opinantes suele ser es el de racismo.

Como ven las pretensiones son sumamente semejantes, incluso las razones que se esgrimen para sustentarlas podrían ser perfectamente intercambiables; en ambos casos se quiere que disminuyan el número de los que pretenden llegar hasta nosotros, se arguye igualmente las limitadas circunstancias insulares, acudiendo a motivaciones distintas pero con resultantes iguales, las dos posturas quieren que algunos paisanos simplemente desaparezcan de nuestras vidas, se esfumen, dejen de molestar, sin que importe demasiado las consecuencias que ello conlleve tanto para los que vienen como para los que aquí moran de ordinario.

Ninguna de las dos situaciones es el problema, pero es para algunos ciertamente un problema. Ninguno de los dos casos en eso de limitar a los que vienen de fuera tiene fácil solución, y la solución de ambos es de una complejidad manifiesta y evidente y requiere de la capacidad de consenso de todos. No dudo ni por un momento que los que manifiestan, en uno u otro sentido, su desagrado por la demasía en el número de los que a nuestro país llegan tienen y que no cabe duda que causan a algunos padecimientos, están cargados quizá de razón y aún de buenas intenciones, pero buenas intenciones no son sinónimo de buenas ideas, ni tan siquiera estas últimas se convierten automáticamente en adecuadas soluciones. Antes de pagarle una patada al tablero pensemos un poco más.