La vivienda hace saltar todas las alarmas en Baleares y Europa

«El problema de la vivienda o lo atacamos por tierra, mar y aire o no saldremos adelante», admitía Marga Prohens en la entrevista recientemente concedida a Diario de Mallorca con motivo del primer aniversario de la toma de su toma de posesión como presidenta, en la que también daba pistas sobre ajustes en su gabinete. Con el relevo de la responsable en la materia, Marta Vidal, reemplazada por el hasta ahora diputado José Luis Mateo, la líder popular busca la dedicación plena y el diálogo que ha faltado y que exige la emergencia habitacional, un problema global que padecen con especial intensidad los ciudadanos de Baleares. No es de recibo que, ante el drama de tantas familias y jóvenes, se presuma de haber impulsado medidas con una previsión futura de sacar al mercado siete mil viviendas a precios asequibles cuando no se ha sido capaz de entregar ni un solo piso del Ibavi, pese a tener promociones acabadas a la espera de moradores, como la de Marratxí que por fin prevé entregar llaves a final de mes. El periódico recoge hoy la angustiosa situación que palpan a diario las inmobiliarias por la escasez de oferta, los precios desorbitados y las discriminaciones a la hora de aceptar inquilinos, muchos abocados a infraviviendas. Cada piso que se pone en el mercado de alquiler logra doscientos demandantes en 48 horas, una realidad desbordante que el nuevo conseller pretende embestir «con humildad», nuevas leyes y mayor colaboración público privada. A la escasez de oferta provocada en parte por el lucrativo alquiler vacacional, no siempre legal, se suma la apuesta por el lujo y la burbuja de precios. Las clases medias se ven desplazadas por compradores más pujantes para la adquisición de un bien que es un derecho reconocido por la Constitución, pero que una economía de mercado reserva al mejor postor. El nuevo conseller también anuncia actuaciones contra la okupación, una realidad más acotada de lo que la demagogia política hace ver, pero que genera alarma social y que exige actuaciones que distingan la delincuencia de la necesidad, a la que también se debe dar respuesta.

La frustración de la ciudadanía por las dificultades para conseguir un techo bajo el que desarrollar un proyecto de vida ha hecho saltar las alarmas en Europa hasta el punto de convertirse en una prioridad para la reelegida Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, que forma parte del Partido Popular Europeo, ha logrado el respaldo de socialistas, liberales y verdes, esquivando a la ultraderecha, al comprometerse a impulsar un proyecto de prosperidad que, entre otras cosas, contempla promover un plan de vivienda asequible, con previsión de fondos y ayudas para los estados miembros. Otra de sus promesas nos toca de cerca. Nombrará un comisario para el Mediterráneo, con un propósito principal, regular los flujos migratorios, un asunto también crucial no solo para Canarias, también para Baleares por la consolidación de la ruta argelina.