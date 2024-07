‘Alive and Kicking’

Así las gasta Jim Kerr el cónsul universal del pop-rock escocés junto al otro miembro fundacional, el guitarra Charlie Burchill haciendo palpitar al público de Mallorca, más numeroso en los nuevos residentes y turistas que en los propios indígenas que se han perdido el que ha sido probablemente el mejor concierto de este año en la isla. Sus épicos argumentos totalmente desplegados y renovados en profundidad por el resto de la banda: Ged Grimes, Sarah Brown, Gordie Goudie, Cheisse Osei, Catherine AD. ante más de tres mil personas convocadas en Son Fusteret todo en su halo mesiánico hasta en el topónimo. Inagotables arrancaron de forma rotunda con el tema Waterfront de 1984, contundentes y firmes, el bajista llenaba los rincones de esta parte de la ciudad en esa fabulosa tensión. La química se iba desplegando sin tapujos, con elegancia para comenzar y hasta el final. De lo más local a lo más universal en lo multicultural, cruces celtas en rojo que a través de su música conectan corazones. Una mente honesta en el liderazgo, un fino rebelde sexagenario que en Once upon a time conmueve al público que pronto comprobará el gran futuro que tiene garantizado esta banda. Memoria viva del pop en Mandela day o Belfast Child. El arte gráfico puesto en escena es de auténtica vanguardia en comparación con los dramas habituales que se contemplan últimamente. Todo mesurado al milímetro en el que puede que sea el evento musical más relevante del verano. La sumisión encontrada del público no se desvanece en las casi dos horas de concierto. La multitud vive esa emoción de corriente con gaitas synth pop de fondo, Kerr es uno de los hijos mayores de su propia época y lo controla. Más cruces celtas en una auténtica macedonia de elementos muy rica en un mundo actual tan afectado del fácil etiquetar. Aire fresco.

Let there be love, Promised you a miracle, See the lights… mientras la diosa Selene observa la ciudad con su ojo expectante en creciente hacia el lleno para el domingo, vigila de cerca a la multitud expectante y ávida de eternas y viejas emociones. Dios.. cuanta gente perdida por el camino, no miremos atrás…

El prestigio no es casual, después de tantos años se volvieron a situar a principios de este siglo en lo más alto por el esfuerzo, la coherencia y la energía. Los años lo han ido mejorando, el oficio es complicado, pero son una británica banda de pop. Un joven comentaba algo de «poca intensidad», no hijo, eso es el pop: auténtica intensidad contenida, tantra musical progresando hasta la culminación y sin aspavientos. Eclécticos desde sus inicios en Glasgow adquiriendo la globalidad bien entendida en lo más íntimo de los corazones de las gentes que coreaban esos lemas. Kerr en plena forma dominando su medio con una banda pletórica de futuro, ensamblando nuevas formas a viejos repertorios. Imposible finalizar el concierto sin los dos himnos oficiales: Don’t you forget about me, que como banda sonora en Breakfast club (1985) catapultó su carrera, el film refleja muy bien el ambiente de cualquier instituto de los que pudimos vivir en los ochenta, una trama divertida y muy recomendable que no muestra fecha de caducidad. John Hughes dejó un auténtico y lúdico poema.

En este concierto la guitarra ha fantaseado lo suficiente mientras la baterista se ha recreado ante un público absolutamente entregado. Kerr pisa firme, incluso al saber que en la voz no habrá problemas de sucesión. Muy vivo y economizando cada paso de forma inteligente. Arte puro y arte pop.

Los himnos no eran el repertorio, los temas más nuevos mantuvieron la profunda vibración durante todo el concierto. La diosa se iba desplazando hacia poniente mientras de forma inminente se llegaba al único posible final new wave. Alive and Kicking, vivito y coleante, poniendo la guindilla, desplegando todo el potencial musical y visual. Una noche combustible para una generación muy concreta, había jóvenes aunque no eran mayoría. El buen gusto y las buenas formas son también una gran actitud. Eso sí, contrastaba la satisfacción con la obediencia de la multitud abandonando satisfecha y disciplinadamente. A modo de despedida, mientras se salía del recinto, Heroes de Bowie para un público que en Mallorca no vivió nunca un concierto como el de Simple Minds este pasado 17 de julio de 2024. Realmente una noche para recordar en estos lúdicos estertores culturales veraniegos que nos ocupan. God save the White Goddess!