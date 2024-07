La política abandona a Bauzá

José Ramón Bauzá.

Arquidam II, rei d’Esparta, demanà a Tucídides (460–400 aC) qui era més fort en la lluita, ell o el general i polític grec Pèricles (495–429 aC). L’historiador del segle V abans de Crist, autor de La guerra del Peloponès, contestà: «Això seria difícil de comprovar, doncs, encara que jo el tombàs en la lluita, ell convencerà a tots aquells que ho han vist de què no ha caigut, i guanya». Ho conta Plutarc en escriure sobre Pèricles.

És la prova que la postveritat que practiquen amb sort diversa des de Donald Trump fins a Alvise Pérez ve d’enrere. No importa el que ha succeït sinó la nova realitat que es crea amb independència dels fets. En aquesta terra de les nostres gràcies i infortunis, hem tengut un polític que ha inventat una història alternativa sobre els fets més cabdals que ha protagonitzat. És José Ramón Bauzá que acaba de deixar la vida pública. O, parlant amb més rigor, la vida pública l’ha abandonat a ell.

El 2011 arribà al Consolat de la Mar empès per la crisi econòmica de 2008 i la incompetència de Rodríguez Zapatero per fer-li front. Es convertí en líder del PP i president del Govern després de convèncer els sectors més regionalistes amb un missatge de moderació enfront Carlos Delgado, el seu rival per la presidència del partit. Un cop aconseguit l’objectiu, deixà de banda els seus aliats i assolí les polítiques antimallorquines de l’antic batle de Calvià. Així començà a construir la muntanya d’enganys dels seus quatre anys en el poder.

Resulta difícil elaborar un rànquing de les seves reinterpretacions de la realitat. Probablement, en el número 1 de la llista, hi podríem ubicar la manifestació contra el TIL. Aquest dia, més de cent mil illencs sortiren al carrer per rebutjar el menyspreu a la seva llengua i cultura. Bauzá tenia l’oportunitat de reconduir la situació, tal com li demanaren veus amb autoritat del partit. En lloc d’escoltar, envià el seu incompetent vicepresident, Antonio Gómez, a pronunciar una de les majors bajanades que poden sortir de boca d’un polític: «Molta més gent ha quedat a ca-seva».

La vinoteca, l’empresa de la qual no es desvinculà en convertir-se en president, el pis de luxe al baluard o l’efímer director d’IB3 amb qui tenia negocis, també l’obligaren a cercar excuses poc creïbles. Però millor anar al final del seu mandat per reprendre el relat de la construcció de falses realitats. Després de dur el 2019 al PP als pitjors resultats electorals de la seva història, intentà mantenir, cal dir que amb poc èxit, que era el guanyador. Ho afirmava malgrat que tothom en el partit tenia molt clar que serien desallotjats de totes les institucions importants de les Balears. Hagueren d’arrabassar-lo amb aigua calenta de la presidència dels conservadors.

Encara que havia assegurat que si perdia les eleccions tornaria a la seva apotecaria, s’assegué gustosament a una cadira del Senat, on acaben els dinosaures polítics després de perdre el poder. Quan estava a punt de quedar-se sense aquesta canongia, es reivindicà com a centrista, malgrat que tothom el tenia per persona propera a Vox. Llavors arribà Albert Rivera, que ja havia perdut tota la seva pipella política, si és que un dia la tengué, per donar-li un passaport amb destinació al Parlament Europeu. Una posició irrellevant políticament, però que, pel que fa a les oportunitats i compensacions econòmiques, és com sumar un bisbat a una abadia durant l’edat mitjana.

Sensible als nombrosos, i econòmicament ben engreixats, lobbies que es mouen per Brussel·les, Bauzà es convertí en defensor de les bondats i les virtuts democràtiques del règim qatarià. Tothom, menys el nostre polític, sap que és una dictadura gens liberal construïda damunt un mar de petroli. Tal vegada influïren en la seva opinió els viatges gran luxe amb els quals fou obsequiat.

Ara José Ramón Bauzá deixa la política; perdó, la política l’abandona a ell. Si un dia algun historiador del futur indaga sobre aquest personatge de nul interès, es trobarà amb un expresident del Govern de les Illes Balears que volgué construir una realitat paral·lela de la seva carrera pública. Ben al contrari que molts dels que, entre Pèricles i Trump, han edificat una història semblant, ell ha fracassat. Absolutament.