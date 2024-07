Els menors no acompanyats esbuquen el pacte PP-Vox al Consell de Mallorca

Marga Prohens y Llorenç Galmés, durante una comparecencia sobre menores tutelados. / PP

La Convenció dels Drets del Nin consagra la prevalença de l’interès superior dels infants en qualsevol circumstància. Aquesta premissa és essencial pel Consell de Mallorca, institució competent en la protecció dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, a través de l’IMAS.

Fa un any PP i Vox varen signar un pacte vergonyós al Consell de Mallorca. A canvi que la sra. Prohens fos presidenta del Govern de les Illes Balears, el sr. Galmés va haver d’acceptar dos feixistes al seu Consell Executiu i defensar postulats ultres que no eren motiu de debat a Mallorca. Mai ens havíem qüestionat a quins infants s’havien d’atendre i a quins no. A tots i punt. Però l’ideari racista d’ultradreta els ha posat en el punt de mira.

Vox ha entrat a governar a les institucions per destruir-les des de dins amb la complicitat del PP, perquè el feixisme creu en les dictadures i no en la Democràcia. Per imposar el seu punt de vista ataquen les persones des de postures racistes i xenòfobes; a la llengua perquè no creuen en la pluralitat lingüística del nostre país; a la Memòria Democràtica, perquè l’únic que volen recordar és una part de la història, la dels vencedors de la Guerra Civil. El canvi climàtic no existeix, el col·lectiu LGTBI són uns malalts degenerats que cal corregir. I així tot.

Les darreres setmanes hem hagut de sentir autèntiques injúries respecte a l’acolliment solidari d’infants i adolescents migrants d’altres comunitats autònomes. El PP, després de proposar enviar l’Armada Espanyola contra les barques dels immigrants, va decidir rectificar i donar suport a la proposta de repartiment de menors migrants no acompanyats. El cap feixista, Abascal, va rompre els acords de govern a les comunitats autònomes a on governaven PPVox. A Mallorca, el Consell i els ajuntaments de Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí i Alcúdia tenen pactes de dreta extrema amb extrema dreta, a més de la presidència del Parlament que depèn del mateix acord diabòlic.

Prohens ha agafat el guant. Ha aprofitat per estripar l’acord de govern de 110 propostes que només fa un any va signar amb la ultradreta. Però a Mallorca el sr. Galmés torna a amagar el cap sota l’ala i espera seguir governant amb qui criminalitza els menors i humilia als seus propis companys de partit a tot l’Estat.

El Consell de Mallorca no pot seguir un minut més amb Vox al Consell Executiu. El sr. Galmés i el seu grup polític ha de decidir:

Si estan amb els feixistes o negocien, com s’ha fet fins ara, el repartiment solidari dels nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que arriben a Canàries, Ceuta o Melilla.

Si estan amb els feixistes o treballen, per acollir en condicions equitatives als nins i nines migrants als centres d’acollida residencial de l’IMAS, en favor dels seus drets.

Els Socialistes de Mallorca creiem que ha arribat el moment d’aturar les humiliacions a la vida de les persones, vinguin d’on vinguin. Hem d’erradicar la ultradreta de les nostres institucions. I així ho va plantejar la nostra portaveu Catalina Cladera en el recent Debat de Política General de Mallorca, amb propostes de país supeditades a què Galmés rompi d’una vegada amb Vox, com ja ha fet Prohens.

El Partit Socialista sempre serà al costat de qui més necessita el nostre suport, i sobretot a favor de mesures que facilitin la vida per aquests infants i adolescents migrants no acompanyats. Siguin valents, no es deixin acovardir pel feixisme, ni per la comoditat d’una càrrec al Consell. A Mallorca no hi caben la xenofòbia, el racisme o l’aporofòbia. La mirada de qualsevol d’aquests infants que acollim té més valor que tot el feixisme i l’odi de Vox. Per això els menors no acompanyats i la seva presència entre nosaltres esbuquen irremissiblement un pacte tòxic per Mallorca. Mai més PP-Vox.