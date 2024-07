Felicidad plena

Steve Jobs. / EP

Hace ya algún tiempo que la escuela de alto rendimiento del sentido común está vacía, y no hablemos del bajo en la que escasean los maestros, para aprender a equilibrar la calidad de vida con la riqueza material. El hartazgo de los lugareños en torno al padecimiento que tenemos en nuestra vida diaria es una evidencia incuestionable. No nos acostumbramos a pagar el alto precio que nos exigen los lugares de ocio, provocada, por los potentes y nuevos ‘ricos’. Seguimos sin acostumbrarnos a deambular por las calles de la ciudad sorteando personas y turistas que las invaden. Ni que decir tienen aquellos que cambian o compran vehículos para enterrarlos en los atascos de nuestras carreteras o en las bodegas de los barcos que les acercan a la península. La lista de inconvenientes y incomodidades que los actuales tiempos nos obligan a padecer es innumerable y ahora dicen que los sesudos expertos, estudiarán las soluciones

Pongámonos serios y comencemos a poner de moda aquello que se llama pensar. Intentemos utilizar el intelecto para reconocer aquello que nos da satisfacción y desechar lo que nos lo impide. A partir de ahí filosofemos en torno al concepto de felicidad y que como bien apuntaba Steve Jobs, antes de irse al otro mundo, la auténtica felicidad no se consigue de las cosas materiales ... y lo decía quien poseía ingente fortuna material.

La solución definitiva al problema que hoy nos embarga y preocupa es sencilla clara y eficaz y pasa por reducir, una buena parte de licencias concedidas para el transporte marítimo y aéreo que facilitan el desplazamiento desde la península y Europa a las Islas y viceversa. La propuesta tendría consecuencias para quienes nos gustaba y lo digo en pasado viajar, con exagerada frecuencia y como no en la evidente pérdida de ingresos, que en muchos empresarios -esencialmente el mimado hotelero y resto de actividades indirectas y complementarias- , que como bien nos recuerdan los medios de comunicación son abundantes , con lo que el debate es quien se atreverá a adoptar esta medida de reducción del transporte hacia las islas. Nuestra Comunidad Autónoma, es puntera en la aportación de ingresos al Estado con lo que el gobierno de la nación difícilmente adoptará esta medida toda vez que se le reducirían los ingresos para poder seguir despilfarrando el dinero público. El gobierno autonómico, lo tendrá duro para apoyar la propuesta y con todo, esta inmensa mayoría de ciudadanos descontentos, que consideramos acabado el actual sistema y por el que solicitamos un radical cambio. En esta tesitura se evidencia el descontento de la sociedad, con los grandes y pequeños partidos, sin aportar soluciones efectivos y cuyos dirigentes únicamente buscan el asiento y el poder.

No nos engañemos, el actual sistema, primando la riqueza material, no impedirá que los ciudadanos sigan sin poder comprar una vivienda; no podamos disfrutar nuestras playas, las carreteras, las ciudades y todo a cambio de permitir que campe a su anchas, el imperio del dinero, del que no obtenemos la plena felicidad. Es hora de reducir, decrecer y vamos tarde…