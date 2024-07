Abascal teme a Yamal

No crea el lector que un servidor se dedica a componer pareados. Pero las razones esgrimidas por el líder de Vox para romper los acuerdos de legislatura que mantenía con el Partido Popular en cinco comunidades autónomas incitan a pensar que, a juicio del líder ultraconservador, el actual combinado nacional absoluto de fútbol masculino tampoco debe ser lo suficientemente español. Ni «puro»: en él tienen cabida vascofranceses, bretones nacionalizados, gitanos militantes, musculosos negrazos o hijos de musulmanes con nombre y apellido musulmán. Hijos los dos últimos de «espaldas mojadas», como muchos otros miles de africanos que arriesgan sus vidas para llegar al sueño europeo. O de la España históricamente marginada, en el caso de los deportistas romaníes. Y, presuntamente , de un miembro del colectivo LGTBI.. Por discreción, se guarda la identidad... Al contrario de algunas colegas del combinado femenino, que muy naturalmente sacan a la luz su opción homosexual. Anatema total de los postulados de Vox.

Por tanto, y por coherencia ideológica, Santiago Abascal y sus seguidores no deberían celebrar el triunfo de la selección española en la Eurocopa. Fruto de la asimilación sin complejos de una sociedad interracial y sin apriorismos de ningún tipo. Para ellos, ese combinado debería ser un conjunto homogéneo de machos alfa. Cuyos componentes exhibiesen una epidermis tirando a rosácea. E, idealmente, con una mayoría holgada de representantes del Real Madrid. Jugando a la ‘furia’ y no al ‘Tiki Taka’, que es una importación holandesa. Ergo extranjera. Poco racial, poco española.

Pero por suerte, España ha cambiado. Y hoy nos emocionamos con las cabalgadas de Nico Williams como antes lo hacíamos con las de Raúl González. A la par que ahora gritamos los golazos de Lamine Yamal como en su tiempo exaltamos los de Emilio Butragueño.

Vox puede tener un serio problema. No es otro que el que las distintas selecciones españolas - incluyendo sus representantes individuales en los Juegos Olímpicos, a punto de empezar - están demostrando que su éxito quizás no sería posible si no fuere por los nuevos llegados a nuestro país. Amén de la diversidad cultural aportada a las diferentes escuadras nacionales.

Abascal teme a Lamine, a Alexia, a Olga Carmona, a Ana Peleteiro, o a Adel Mechaal. Representan, por diversos motivos, la España tolerante, moderna y sin prejuicios.

La insolidaridad manifiesta de los ultras los arrincona. Creen los últimos que el contexto social y político español puede llegar a ser como el francés. Abascal sueña con ser el nuevo Jean-Marie Le Pen español. No obstante, el vasco obvia un detalle: han tenido que pasar cincuenta años para que los partidarios del mariscal Pétain puedan ser opción real de gobierno en Francia.

Deberían reflexionar los estrategas de VOX sobre si sus argumentos son válidos en la España del s.XXI. Nos harían un favor a todos. A no ser que quieran súbitamente finalizar su particular fiesta. Es su turno.

