Sobresaturació turística i consciència global

Tota una roda d’antigues i continuades seqüeles i apedaçaments momentanis del nostre turisme, sense resoldre mai, convertits ja en resultats de destrucció de paisatge; competència sectorial; excessiu creixement i desordre de l’oferta i població de fet; progressiva pèrdua de qualitat de vida i poder adquisitiu dels residents; turistes no desitjables; ofertes il·legals; excessiva i consentida oferta de alcohol, sexe, droga, prostitució; baixa professionalitat; encariment del nivell de vida; importació continuada de mà d’obra; congestió i embossaments de trànsit; greus problemes d’habitatge per als residents de dret; ... més tots el paràsits que s’hi han afegit (trileros, violència, robatoris, balconing, ...). Són fets que no han estat mai imprevisibles però han evolucionat alegrement sense solucions correctores per fer rejovenir, reconduir, revitalitzar, reinventar en cada moment el desenvolupament del cicle de vida del nostre turisme.

Els resultats de tot això, a moments actuals, s’ha esdevingut anomenar-ho sobresaturació que ja ha superat de molt la capacitat d’acollida, que no hi caben més visitants ni increment poblacional. Per a més inri els indicis i previsions són que seguim creixent, sense prendre mesures urgents per començar a aturar-ho. Senzillament parlant, és el resultat d’un empatxament o abús i aquestes coses solen acabar en còlic o diarrea. Quan érem nins els empatxaments per menjar massa llepolies es curaven amb una purga, d’oli de ricí normalment, i el metge ens avisava que anàssim alerta. Vulguem o no, per desgràcia, el que necessita el nostre turisme és una purga per curar-se i millorar les condicions de salut ambiental i harmonia equilibrada entre residents i turistes. Ara la malaltia del turisme ja s’ha tornat úlcera i colitis crònica que ja ni els «metges polítics» poden, saben o volen curar. El fet més greu és que això ja se sabia, des de fa molts d’anys que passaria i que per una manca de gestió, ordre i control, la previsió s’ha complit, ha arribat. Els residents han dit ja basta!, no podem respirar, el turisme ens ofega. No és el model que volem. Un aclariment vull fer, conceptualment faig referència a la gestió del sistema turístic i a llurs activitats econòmiques, no al turisme com a bé i actiu social.

El passat 26 de juny vaig tenir la satisfacció de participar en un grup de treball del ‘I Congrés de Turisme de la Societat Civil’, com a convidat, amb una breu ponència sobre capacitat de càrrega i decreixement turístic. El debat va ser molt interessant, enriquidor i clar. Juntament amb els altres grups de treball es va fer debat sobre totes les aportacions presentades per la societat civil. El resultat fou la demostració clara que els residents saben quin és el turisme que volen per conviure amb harmonia i sense saturació ni competència dels benvinguts turistes que podem acollir i contribuir en que se’n vagin satisfets. Per aconseguir-ho, les conclusions bàsiques més unànimes, a l’espera del complet conjunt, foren: el necessari i urgent decreixement per convergir cap a un desenvolupament sostenible; la urgent limitació de trànsit de l’aeroport i port; els inconvenients del canvi d’ús de places turístiques; prohibició de lloguers vacacionals a edificis plurifamiliars; previsió del canvi climàtic; esgotament de recursos. Fou en conjunt una gran mostra d’una consciència global per salvar el turisme i anar recuperant la qualitat de vida dels ciutadans.

A estat necessari passar per damunt les ideologies del Govern i les ambicions hoteleres, que de moment s’han vist esquitxats i han hagut de canviar el missatge inicial de les anunciades pretensions de començament de legislatura. Encara que ara vulguin parafrasejar parcialment idees ecologistes fa falta que les actuacions reals hi siguin en consonància i no voler disfressar-les dins un seguit de contradiccions. Fa falta també que prenguin una veraç consciència global amb la societat civil, que sens falta és la que ha de dur les regnes d’un nou model turístic pel motiu dels resultats consumats.

A la inauguració del comentat congrés la secretària d’estat Rosario Sánchez va fer un míting sobre la bona gestió que es feia des del Govern estatal i la que es va fer en les dues passades legislatures a les Illes Balears. En conjunt mostrà una manca de conceptualització turística. La presidenta Margarita Prohens també va fer el seu míting, ple d’un popurri de sostenibilitat sense lligar, com qui recita coses de memòria. Com sempre va tornar dir que la culpa de tot era la mala gestió dels darrers vuit anys de govern d’esquerres, equivalent a reconèixer que més culpable fou el PP que en cap moment va fer oposició a un accelerat creixement, tot el contrari, sempre s’oposaren a tota mesura restrictiva. Tenen poca memòria alguns polítics? La presidenta dels hotelers Maria Frontera va voler ser-ne protagonista amb les propostes de canvi de xip dels residents amb l’ús del cotxe particular que embossa el trànsit i perjudica la satisfacció dels turistes (manifestacions que s’han fetes virals dins les xarxes socials), com si els residents féssim nosa. No va mencionar els cotxes de lloguer però. Ni va pensar que l’increment d’intensitat circulatòria és conseqüència, en temporada alta, de l’augment de serveis indirectes per al turisme: manteniment, subministrament, empreses, repartiment, transports turístics, personal laboral ...

Finalment, d’una altra banda, Gabriel Escarrer com si fos l’amo del turisme ens treu el manifest Turismo bien. El turismo que todos queremos (més bé el que ell vol) amb 80 propostes que tots hem de fer possibles (no els hotelers) per atendre futurs creixements. Ens recrimina les manifestacions i tracta de turismofòbia els que volen salvar de veres el turisme. Critica la manca d’infraestructures per «miniminizar y aliviar la ocasional saturación de espacios», «reducir la estacionalidad con más oferta diferenciada», es a dir poder créixer més. Critica el turisme d’excessos i viatges d’estudis, quan són els propis hotelers que els contracten. I moltes coses més però he d’acabar perquè ja he allargat un poc massa l’article.

