Peatón de Mallorca

No tengo coche ni lo he tenido nunca. No tengo carnet de conducir ni lo he tenido nunca. En mi familia nunca ha habido un automóvil por persona hasta que se ha abandonado el domicilio familiar. Voy andando por la ciudad mientras pueda hacerlo y las distancias no sean excesivas o poco civilizadas. Para éstas, si voy solo, empleo y he empleado siempre el transporte público, bien sea el taxi –del que soy gran partidario–, bien el autobús. O sea que apenas contamino por mí mismo y no contribuyo al aumento de atascos. Por no hacerlo, ni siquiera miro las carreras de bólidos y motocicletas por televisión. Y cuando veo el lanzamiento de un cohete, pienso en la salud del oxígeno mundial mientras pago el canon de las basuras. ¿Soy un ciudadano modelo? En absoluto: sólo soy un peatón, un paseante, un andarín a veces y otras un flâneur.

Me pregunto –y esto es retórica– si alguien tiene derecho a aconsejarme, insinuarme siquiera, cómo debo desplazarme por la isla, especialmente en mi condición de nativo (que además de pagar impuestos somos objetos de otras absurdas transacciones) y esa pregunta se extiende al resto de los ciudadanos. ¿Debemos los mallorquines atender a las ocurrencias del último –última en este caso– busto parlante? Y qué autoridad tiene –moral, por ejemplo, o política (es decir, elegida democráticamente por los mismos ciudadanos a los que se dirige)– quien dice cosas como que el nativo debería reducir el automóvil en temporada alta y utilizar más el transporte público para evitar las aglomeraciones a las que nos vemos sometidos. Por no hablar del desembarco en Normandía que supone la llegada de miles de coches de alquiler a la isla en verano y la impresión –seguro que fruto de la susceptibilidad insular, sólo faltaría– de que parece que haya que dejar paso a los demás a costa nuestra. Si no fuera ridículo –que lo es– sería patético. Pero además tiene un tonillo didáctico e interesado que resulta ofensivo, incluso para quienes usamos el transporte público y carecemos de automóvil. Menos mal que el Govern ha salido en nuestra defensa: así estamos –o nos sentimos– menos solos frente a las iluminaciones de lo que antes se llamaba la plutocracia. En este caso la señora Frontera, presidenta de no sé qué, que le hace hablar sobre lo que hemos de hacer o no hacer los ciudadanos.

Un antiguo colaborador de Diario de Mallorca acuñó una estupenda frase para el verano insular –cuando lo hizo la sobresaturación aún balbuceaba, no arrollaba–. La frase, con categoría de eslógan, era esta: ‘Mallorca: un atasco con vistas’. No se puede escribir nada visionario porque después sucede: ya estamos residiendo –si se le puede llamar así– en ese atasco con vistas. Y encima nos dicen que los nativos debemos abandonar el coche como en las puertas del infierno se lee que abandonemos toda esperanza: ¡¡¡ Unga, unga !!! Tal vez convendría que nos dijeran también cómo hemos de vestir, los hijos que hemos de tener y a qué horas podemos salir de casa sin molestar a nadie. ¡Viva el capitalismo con fórmulas comunistas!

Dejémonos de bromas: lo que de verdad convendría son unos cursos de ética de la responsabilidad y otras cuestiones filosófico-humanistas antes de acceder a cualquier cargo. Ya sé que es una utopía, o una tonta ingenuidad, pero nunca debemos olvidar que mirarse sólo en los que son como nosotros favorece aquello de Luis XVI, que el día anterior al asalto de la Bastilla y el asedio a Versalles escribió en su Diario: ‘13 de julio: nada’. Aunque esto de abandonar los coches y usar el transporte público –entre atiborrado y ausente por exceso de clientela, que esa es otra– suene más a aquella frase apócrifa de su mujer María Antonieta, que cuando la revuelta del pan soltó lo de que ‘si no tienen pan, que coman pasteles’. Ocurrencias.

