El ocio nocturno en Palma tiene a Cort de su parte

«Los vecinos quieren un Paseo Marítimo solo para ellos y nosotros queremos una vía para todos los mallorquines». Tengo apuntada esta frase que pronunció muy recientemente en las páginas de este diario el propietario de un bar nocturno de la renovada vía de Palma porque es la justificación, aparentemente amable, que está acabando con muchas zonas residenciales de Palma, de sa Llonja a Son Armadans, pasando por supuesto por Santa Catalina, cuyos vecinos son víctimas permanentes del ruido, de todas las formas de incivismo, de la masificación nocturna y de la incomparecencia permanente de la Policía Local, que ahora ha adquirido un equipo de drones para vigilarnos desde el aire y justificar todavía más su ausencia a pie de calle.

La calle no es solo de los vecinos del Paseo Marítimo, podemos repetir siguiendo con la argumentación del propietario del bar nocturno, pero son ellos y solo ellos los están obligados a malvivir con los ruidos impuestos de la fiesta que organizan los que no respetan ni entienden lo que debería ser un espacio público. Y no lo hacen porque han comprobado, una noche tras otra, que les sale gratis, porque, aunque los locales más conflictivos están perfectamente localizados, la inacción municipal les salva, frena todas las denuncias. El Ayuntamiento de Palma simplemente no se quiere enterar y todavía premia a los incumplidores con más espacio público para que extiendan sus terrazas.

Por no enterarse, ni siquiera se dio cuenta que el Medusa Beach de la Platja de Palma, el local en cuyo derrumbe murieron hace un mes y medio cuatro personas, había vuelto a abrir sus puertas en el local contiguo de la misma propiedad que se salvó del hundimiento. Y tras la publicación en este diario, tardó todavía más de veinticuatro horas en encontrar el expediente y en clausurar el local.

