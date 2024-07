«Vienen a matarnos a machetazos, a violar a nuestras mujeres y a islamizarnos». Es difícil juntar tres disparates tan dispares, especialmente si quienes van a ser sus autores materiales son niños de entre dos y diecisiete años, pero es lo que ha dicho un atacado Abascal porque Alvise le ha quitado 800 mil votos.

Frente a según qué situaciones suelo recurrir, para hacérmelo más gráfico, a una imagen. Me ayuda a entenderlo, a racionalizarlo y en ocasiones incluso a digerirlo. Y después de escuchar al señoro de Vox, acudí a ese subterfugio. Y lo primero que vi fue a Lamine Yamal y a Niko Williams. En la foto no veía ni machetes ni violencia ni intimidación. Lo volví a intentar. Pero el machete ni me salía ni había forma de cuadrarlo.

Lo que veía es a dos familias inmigrantes que llegaron a España y se integraron en nuestra sociedad. Los padres de Niko llegaron desde Ghana en patera, saltaron la valla de Melilla y fueron detenidos por la Guardia Civil. Se integraron en nuestro país y unos años después nacieron sus dos hijos, uno en Pamplona y otro en Bilbao. Ahora lideran la selección nacional (española). Al igual que hacen los ocho hombres titulares, de raza negra, en la selección francesa. Con orígenes similares. Como los de Países Bajos.

Lamine es hijo de un marroquí y una guineana, nacido y criado en Rocafonda, Mataró. El inmigrante Abouyale Dipo, que salvó a una bañista de morir ahogada y falleció siete años después en el derrumbe de la discoteca Medusa de Mallorca era senegalés.

Dirán que soy manipulador y que he buscado ejemplos de inmigrantes «ejemplares», y es cierto, también habría podido acudir a españoles «ejemplares» como Mario Conde, Ruiz Mateos o Mathias Khun (del Lander de Can Pastilla). Lo que tienen en común los tres, lo dejo a su entendimiento.

Vuelvo al recurso onírico mencionado y veo polideportivos de chapa y techos altos, niños mirando el móvil a todas horas y comiendo bocadillos. Con una hora de paseo al día por la localidad tinerfeña donde se ubica la instalación carente de los suficientes baños y aseos, donde improvisadamente los han alojado, porque el gobierno canario, lógicamente, carece de infraestructuras para albergarlos. Porque seis mil niños son muchos. Pero no son todos. Porque la última patera que llegó llevaba siete más. Seis murieron y los tiraron al mar, y el séptimo apareció muerto en un recoveco del cayuco y no lo descubrieron hasta que lo limpiaron a fondo.

Veo su miedo cuando les comunican que sus padres han muerto en la travesía (no los de todos, pues algunos fueron embarcados por sus propios padres después de pagar los ahorros de toda su vida y despedirlos entre lágrimas encomendándolos a un futuro mejor) y me los imagino siendo repartidos entre distintas ciudades. Bajando del avión con una sensación de vértigo y miedo en el estómago, pues ni siquiera entienden el idioma en el que les hablan, ni dónde los llevan, ni qué será de ellos.

Los veo un tiempo después escolarizados, aprendiendo nuevas costumbres, un nuevo idioma, incluso con unos nuevos padres adoptivos, aprobando curso y soñando con ser electricista, fontanero, mecánico, abogado o médico. Formando familia y quizás dentro de unos años, trayéndose a sus padres a España para devolverles el favor de haberles dado una vida alejada de golpes de estado, asesinatos, hambre, mafias, desesperación, ablaciones, planchados de pecho, y muchas violaciones. Y de machetazos.

Y me pregunto qué problema hay en darles esa oportunidad. Si invertir en unos jóvenes negros es antiespañol. Estos niños en unos años habrán olvidado su idioma de origen y estarán hablando en catalán y en español, y si las instituciones, primero, y sus padres adoptivos, después, hacen bien su trabajo, serán tan españoles como el resto de nosotros, tendrán nuestros mismos problemas, aspiraciones, y lo que es más importante, un esperanzador futuro y agradecimiento hacia la nación que les dio esa oportunidad.

Pero lo que no veo de ninguna forma es a un montón de gente quedándose sin un buen trabajo por ir en contra de esos valores tan perniciosos y malignos.