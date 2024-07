Prohens se queda sin coartada

Santiago Abascal necesitó cuatro minutos para disolver media docena de gobiernos autonómicos, Marga Prohens malversó una hora para darse por enterada del divorcio. En su discurso triunfal solo faltó un apartado dedicado al fútbol sala, omisión imperdonable de la parcela más fructífera de su primer año en el poder.

Prohens arrojó por la borda a Gabriel Le Senne en el fragmento más inteligente de su discurso, una despedida que hubiera gozado de mayor brillantez de no haberla rodeado de una cháchara inconsistente. Abascal ha excluido del harakiri a los titulares de las cámaras autonómicas, pero el president del Parlament puede convertirse en el primer alto cargo destituido por una mujer asesinada un siglo atrás.

La gloriosa revisión del mandato a cargo de Prohens, en la senda de los latosos que te muestran su cuenta de Instagram, no oculta que la presidenta se queda sin coartada. Ha caducado la referencia continua a «las cosas que Vox nos obliga a hacer, y las que podríamos hacer si Vox nos lo permitiera». Se acabó la apropiación de los muy contados éxitos, y la externalización de los fracasos al gamberrismo de la ultraderecha.

Prohens responde, por obligación, y sus primeros titubeos sin la excusa de Vox no fueron prometedores. Alega que la ruptura sería injustificada, porque la causa no está contemplada en el «Acuerdo Conjunto de PP y Vox para el Gobierno de las Islas Baleares». El documento habla ampliamente de inmigración, y en términos no muy prometedores, pero ya existían sobradas pruebas de que la presidenta no lo había leído. De ahí su alivio de liberarse de un texto que desconoce, y donde la líder del PP firmó que en la comunidad hay «adoctrinamiento» además de «imposición lingüística».

A Prohens le bastan el diputado a sueldo de Formentera, el tránsfuga de Vox y los tres rebeldes al borde de la expulsión para redondear su mayoría absoluta. Que se cifra en treinta diputados, otro dato que la presidenta parece presumir de desconocer. Ahora bien, gobernar con esa tropa de infieles es una tarea que nadie desearía a su peor enemigo.

En Balears, Vox no tiene un plan, tiene ocho, uno por cada diputado y todos ellos traducibles en euros. Balears es una de las comunidades en que la ruptura a cargo de la ultraderecha moderada no conlleva la pérdida de un solo sueldo. A cambio, no cabe descartar que la ruptura decretada por Abascal sea perjudicial para todos los implicados. Ahora mismo, no se advierte una sola ventaja para los neofranquistas en el súbito divorcio.

La desaparición del socio natural ha servido para revalidar que Més quiere ser el PP cuando sea mayor. En lugar de tomar nota sobre cómo se presiona a un socio hegemónico, tras ocho años subyugados al PSOE, los ecosoberanistas se ofrecen ahora para sustituir a Vox. Es una de las escasas equivalencias ideológicas insuficientemente desarrolladas. En la isla de los servicios, los perdedores natos reclaman el papel de lacayos.

De un modo inesperado, Prohens ha descubierto la palabra «minoría», que rehuía en una maniobra de autoengaño. La formación continua de los políticos es reconfortante, aunque demuestra un cierto retraso en la lectura de los resultados del 28 de mayo del año pasado, que ya imponían esta invitación a la modestia.

También el PSOE ha sido interpelado por la furia autodestructiva de Abascal. Los socialistas han de mantener, y ahora con visos realistas, su promesa de votar al candidato a presidir el Parlament que el PP les endilgue. Y que no es cualquiera, sino Mauricio Rovira. También en Balears, cabe agradecer a Abascal su contribución al esclarecimiento de uno de los misterios más candentes de la política española, ¿en qué se diferencia el PP de Vox?

