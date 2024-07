En nuestra era

Josep Pla.

No recuerdo el nombre pero un profesional de este periódico entrevistó, hace unos años, a un patrón escandinavo de muy larga y dilatada experiencia, un lobo de mar, que aseguraba que entre todas las vueltas al mundo que ha hecho, donde más enfadado ha visto a Poseidon ( y más peligroso) ha sido en el Mediterráneo, cerca del Golf de Lleó. Esas circunstancias configuran el gusto en las carnes de sus moradores, definen muchos platos. Por cierto, un joven Joseph Conrad se estrenó al timón en el mismo golfo que es, si no lo han visto nunca, un auténtico espectáculo cuando hay temporal. Recuerden El rem de trenta-quatre de Ruyra. Su admirador, y discípulo, Josep Pla en su fabulosa Aigua de mar, y en tantos otros escritos, da cuenta de todo eso, de los numerosos rescates y de la cantidad de derelictos que allí se acontecieron.

Muy lejos de abandonar, aunque sí yendo a la deriva, la otra noche quise maridar un vino blanco muy concreto con ese fabuloso y ancestral producto que no faltaba nunca en casa de la calle Oms en los días señalados y que no es otro que las famosas anxoves de l’Escala. No voy a publicitar los nombres del yermo recorrido, pero fue imposible encontrarlas en Ciutat. Antes quien no las tenía bien expuestas era un don nadie, comercialmente hablando. Me negué a conformarme con las erróneas sustituciones que actualmente proponen, ni pueden compararse. Ante este estúpido boicot (seguramente intencionado) me abstuve. Me desentendí antes que acceder a cualquier cosa por muy del Cantábrico que fuese. Tomen nota de lo que se va perdiendo, con este destructivo, irritante y patético boicot a lo catalán. Guste o no, muchos pescaditos lucen las cuatro barras, ni que sea por calidad.

Aparte del medio donde crecen esas criaturas y la energía que allí se concentra tantas veces al año, en un mar un poco más fresco que la media y en sus diferentes riberas, forman parte de una cultura milenaria desde donde se va vertebrando toda una sociedad a lo largo de los siglos. Recuerden que la viña entra en la Península Ibérica por Empúries. El garum también muy probablemente empiece cerca.

A esta altura del año la base es la cama y la comida, según Pla. La necesidad, en verano, de hacer el foraster, es decir, viajar, se concentra en la alimentación y el descanso, pero resulta que los detalles se han ido obviando cada vez más y generalizando (o globalizando) en su consumo. En verano se crece desaforadamente y el producto se empieza a relativizar y a eliminar las buenas costumbres que antes derivaban y conformaban todo un mundo. Otras veces el destino da vueltas caprichosamente y ofrece la oportunidad a algunas personas de desarrollarse en un sitio bien diferente de su lugar de origen. Muchos pueblos y ciudades así empezaron. Lo narra la autora Mariona Masferrer en su libro Sal i gavians, que recrea el crecimiento de l’Escala y sus gentes llegadas de todos los puntos para garantizar la posibilidad de vivir de un oficio «lluny d’abusos i persecucions». En un tramo de cuatro siglos el relato verá evolucionar una cala de piedras, a merced de temporales, en una «vila esponerosa» con raíces milenarias y espíritu abierto a los ocho vientos. El autor de El quadern gris se refugió en ella en la postguerra y cuando quería trasnochar hasta «les hores petites» se mimetizaba entre los pescadores en sus tabernas, para esquivar las restricciones. La anxova daba forma a todo ese mundo.

Este producto tan nuestro, y boicoteado, no tiene igual. Además fue y es todavía la base del garum y el principal eje de muchas cosas. Actualmente siguen elaborando ese fabuloso complemento que nos llega con los romanos y encuentra en Empúries uno de los puntos neurálgicos para su difusión. Este fabuloso plato sigue vigente y es una realidad. Actualmente algo parecido se ofrece en supermercados con pasta de aceituna negra aunque no es lo mismo. La estupidez y la mediocridad hoy ocupan y desocupan los mercados y la ideología llena de bazofia muchos anecdóticos rincones de nuestras vidas. El garum tuvo y tiene sus variantes. Hay una empresa de l’Escala que hoy lleva a cabo la elaboración de este milenario bocado. Según el arqueólogo Antoni Puig la anchoa era el producto más apreciado para llevar a cabo garum como punto central de esa receta y relativiza que fuera resultado de la excedencia para ocupar el eje central de esa misma actividad. Parece ser que no era un subproducto, era el elemento principal y su variante más difundida que era la que contenía las tripas de ese pescado. Puig cita una factoría en Cabrera para esta «pasta de pescado» que genéricamente se conoce como garum. El mismo autor asegura que en las Pitiüses ya se encuentran en época púnica: «Els púnics eren els mestres d’això, de fer salses i conserves de peix». En su investigación adjunta que el químico japonés Kikunae Ikeda descubrió el Umami, expresión que se utiliza cuando el alimento es delicioso y va a constituir en la cultura japonesa uno de los cinco sabores básicos. Todo muy parecido a la pasta que se daba a los esclavos y luego se popularizó en esta parte del Mediterráneo.

Busquen y reivindiquen un frasco de calidad, de l’Escala, que ya empieza a resultar más fácil encontrar y registrar vestigios de esta salsa o de las mismas anxoves en una ánfora anterior a nuestra era que hacerse con un tarrito de cristal y tapón amarillo en una Palma del todo decadente y sin sabor en la isla más solicitada del Mediterráneo.