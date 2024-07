La conveniència d’incrementar l’impost turístic a les Illes Balears (II)

Turistas en Playa de Palma, en Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

L’increment significatiu de l’impost turístic és indispensable davant la realitat actual (i futura!) de massificació de les Balears (veure la primera part de l’article). No ho resoldrà tot, no: un impost més alt no serà efectiu davant la massificació causada pels residents actuals, pel turisme de segones residències o els nòmades digitals. Dit això, incrementar-lo significativament tindria múltiples beneficis, repassem-los.

1. Les previsions pels propers anys apunten a un continuat increment global del turisme, i de ben segur que una part voldrà venir a les illes. Veient l’escàs èxit que hem tingut en controlar l’oferta, un major impost turístic seria molt útil per a modular la previsible demanda creixent que, tot sigui dit, explica en part les projeccions de creixement poblacional balear pels propers 15 anys (235 mil nous habitants segons l’INE). Òbviament, és important assegurar-se que l’increment de l’impost no fomenti l’oferta turística il·legal, com el lloguer vacacional no regulat, cosa que requereix sistemes d’inspecció i control efectius que fins ara no han existit, i plantejar-se posar l’impost a port i aeroports, on és de més difícil evasió.

2. També seria útil davant el creixement del turisme de creuers que ha experimentat Palma els darrers 10-15 anys, turisme que no interessa a la ciutat pel seu qüestionable impacte econòmic i gros efecte en la congestió de l’entorn urbà.

3. Un bon disseny de l’impost podria desincentivar els turistes amb menys disponibilitat a pagar, i desplaçar la demanda cap a aquells que valoren més la qualitat de l’experiència, donant incentius a les empreses per a una millora de l’oferta.

4. Incrementar la recaptació també seria bo, permetent per exemple fer polítiques d’habitatge, entre d’altres coses. Per cert, i que no se n’assabentin del govern central, entre una hipotètica pujada de l’IVA i un impost turístic, ens convé més el segon ja que de la recaptació del primer només una part es queda a les illes.

5. Un debat diferent al de la massificació és el del monocultiu turístic de l’economia balear, l’excessiva dependència que tenim del turisme a la nostra economia. Un impost turístic també contribuiria al desenvolupament d’un model econòmic més sa i diversificat al proporcionar incentius a la inversió en altres sectors i activitats que la mera recepció de turistes. Això no és obstacle per a tenir clar que, atesa l’avantatge comparatiu de les Balears en l’activitat turística, aquesta continuarà sent en qualsevol cas part essencial i principal de la nostra economia.

En resum, la massificació (turística i d’altra mena) a les Balears requereix sens dubte solucions diverses, però incrementar l’impost turístic seria una de les eines més efectives. Amb un disseny i un increment gradual adequats, i amb el marge existent per la poca fiscalitat del sector, aquest impost pot ajudar a reduir la congestió, millorar l’experiència turística i fomentar un model econòmic i turístic més sostenible. Així, es contribuiria a que les Balears siguin una destinació atractiva i sostenible per a les generacions futures, millorant la qualitat de vida dels residents i la competitivitat del sector turístic a llarg termini.

Per acabar, mencionar un altre dels arguments en contra de l’increment de l’impost turístic, la suposada falta d’equitat que generaria al limitar l’accés de les classes baixes a les Balears, convertint-les en un destí per a les classes mitjanes i altes. Aquesta crítica però no té en compte que diferents problemàtiques requereixen solucions diferents, especialment al no tractar-se de serveis bàsics com l’educació o la sanitat. Davant la congestió i la saturació turística, convé incrementar els preus mitjançant l’impost per tal de reduir l’afluència turística. Davant problemes d’equitat, convé redistribuir la renda. Si les Balears fixessin un impost alt que dificultés l’accés a determinats segments de població, aquests sempre podran anar a d’altres destins no congestionats i sense impost. I si venir a les Balears de vacances fos tant important, que ho paguin els respectius governs (l’espanyol, l’alemany), no mantenint preus massa baixos generadors de congestió. En qualsevol cas, convé tenir present també que l’alternativa típica a un impost turístic és el control de l’oferta que, de fet, també incrementa els preus; en aquest cas, però, l’increment reverteix exclusivament a les empreses. n