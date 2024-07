Hay personas que hacen honor a su apellido, tanto por su manera de proceder como por su comportamiento ejemplar hacia sus semejantes. Me gustaría contarles el caso de una de esas personas, Carmen Ángel, una religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, cuyo colegio y convento están situados en el centro histórico de la ciudad de Huesca. Carmen era la amiga íntima de mi suegra, madre de ocho hijos y la persona a quien le revelaba todo lo concerniente al nacimiento de las criaturas, su crecimiento y desarrollo, sus noviazgos, sus matrimonios, los nietos fruto de esas uniones... En aquellos tiempos ellas y mucha otra gente escribía cartas, enviaba recortes de periódico, postales, fotografías... El caso es que, en una reciente escapada a Huesca y sus alrededores con mi pareja y sus siete hermanos -los ocho hijos, seis niñas y dos niños, a los que me refería antes-, decidimos hacer una visita a la buena de Carmen, quien a través del WhatsApp ya nos había hecho saber la enorme ilusión que le causaba ese encuentro.

Carmen Ángel nos recibió sonriente y despierta en la puerta del Colegio. Su edad -97 años- nos había hecho imaginar a una persona con las facultades más bien mermadas, pero nada más lejos de la realidad. Nos encontramos a una mujer menuda y decidida en los andares (subió las escaleras que daban a las estancias superiores como si nada, y estamos hablando de un antiguo palacio cedido por la nobleza oscense a la congregación religiosa) y con una memoria absolutamente prodigiosa. Evidentemente aquellos niños y niñas de los que le hablaba mi suegra, ahora sonrientes ante Carmen, ya eran adultos más bien creciditos; pero pese a ello los reconoció a casi todos -a ellos y a sus parejas- por su nombre y les preguntó por sus hijos, por sus estudios y sus quehaceres, todo con un cariño, ternura y amor que desbordó todas nuestras previsiones. Nos condujo a la biblioteca del convento, una estancia preciosa llena de libros y manuscritos, algunos de notable antigüedad, y nos invitó a sentarnos alrededor de una gran mesa de madera sobre la que hizo traer algunas pastas y refrescos.

Cuando nos tuvo a todos a su alrededor Carmen sacó un sobre grande que había estado guardando celosamente y que contenía las fotografías que le había estado mandando Francisca (así se llamaba mi suegra, aunque se refería a ella como «Paquita»). Las había de todo tipo: imágenes de la infancia, jugando o posando; de las Primeras Comuniones, de las bodas o eventos familiares... Algunas de esas fotografías tenían algún escrito o fecha en el reverso, lo que permitía ubicar la instantánea en los procelosos rincones de la memoria. Incluso había fotocopiado aquellas en las que aparecía una familia numerosa ciertamente feliz y unida, algo por los que nos confesó que había estado rezando durante muchos años a petición de Francisca y que ahora tenía justo ante sus ojos y que le proporcionaba una gran e indisimulada felicidad.

En eso preguntó por mí. Me contó que una monja mallorquina había recalado en el Colegio y que trajo consigo algunos libros de la isla. Uno de ellos era un libro de poemas de Maria Antònia Salvà titulado Poesies, una edición de 1910 impresa por Antonius Mª Alcover (sic) en su famosa y legendaria imprenta. Una joya, vamos. «Es que Francisca me dijo que eras poeta, y pensé que te haría ilusión tenerlo». Me faltó poco para echarme a llorar de pura emoción, un sentimiento que a esas alturas ya nos había embargado a todos hasta el punto de perder por un instante la noción del tiempo, tal era el disfrute y la felicidad que estábamos experimentando a raíz de aquel encuentro.

Abandonamos el convento bien avanzado el mediodía. Lo que a priori parecía una mera visita de cortesía se convirtió en una de esas experiencias que ahora llamamos «auténticas», en el sentido que nos conectan con lo más hondo y limpio de nuestro ser. Es posible que, dada su avanzada edad, no volvamos a ver más a Carmen Ángel. Pero hay momentos, instantes, cuyo valor se asemeja a la eternidad. Y Carmen creó uno de esos momentos y revivió a su vez a Francisca, dos mujeres imprescindibles en la salvaguarda de ese pequeño pero valioso patrimonio familiar.