Tots som migrants i la història ho demostra

Lamine Yamal

Curta és la memòria d’alguns espanyols. També de les generacions de mallorquins nascudes en l’opulència. Marsella va ser la destinació de no pocs sollerics que cercaven una millor vida. A Batabanó, Cuba, emigraren centenars de naturals d’Andratx o es Capdellà. Es dedicaren majoritàriament a una feina molt dura: la pesca d’esponges. A San Pedro, a l’Argentina, els llinatges illencs són molt comuns, es parlà un català ple de localismes i l’ensaïmada és el dolç més popular. La cerca de migrants mallorquins ens duria a recórrer milers de quilòmetres arreu del món. Fins i tot avui, metges, investigadors, enginyers… aconsegueixen a altres països europeus les condicions laborals que no troben aquí, on es considera que aquests treballadors molt qualificats es mereixen sous de cambrer i contractes precaris.

Curta visió la d’alguns espanyols i no pocs mallorquins, que obvien la realitat que les envolta. Els migrants són els que atenen els vells i ocupen bona part de les consultes d’atenció primària. Ho a canvi de sous i condicions que molts de nosaltres no acceptaríem. Treballen a la construcció, als serveis municipals o a l’hostatgeria. Lloguen habitatges que ningú voldria… Ah! Fins i tot marquen gols per a la selecció espanyola de futbol.

Curts de coneixements són aquells que fonamenten el seu discurs en defensa del cristianisme que, diuen, volen protegir. El rei David, avantpassat de Jesús, segons els textos bíblics, era besnet d’una immigrant: la moabita Rut. Tots som descendents d’algú que ha migrat. No importa si tenim vuit llinatges espanyols o mallorquins. O vint-i-dos.

Venen perquè no hi ha futur als seus països. Perquè aquí troben feines regulars o irregulars. Pel fet que, de vegades, alguns les contracten com a becaris, per exemple Nacho Cano a 500 euros al mes per sis dies de feina a la setmana. La policia intervé i l’abracadabrant presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, acusa el Govern central de practicar l’estalinisme. Si una detenció d’unes hores, igual que les cents que es produeixen cada dia a Espanya, és estalinista, com es podria qualificar espiar a cinquanta-cinc diputats de Podem, entre ells l’electe per Mallorca Juan Pedro Yllanes, a través de la mal anomenada policia patriòtica? La dels agents fora de la llei a les ordres del desconegut M. Rajoy i el ministre de l’Opus Jorge Fernández Díaz. O la del temps de Felipe González, que segrestava innocents.

El 2022, Balears havia d’acollir divuit migrants menors no acompanyants. L’any següent deu. No n’ha arribat ni un. Ni amb Francina Armengolni amb Marga Prohens. Sentir la presidenta dir «que en aquests moments les Balears no estan en disposició de rebre aquests menors» és ridícul. Joan López Ferré, sempre estaré en deute amb ell i tot el personal de l’UCI de Son Dureta del 1992, ho ha expressat amb paraules encertades: «El govern de les Balears, comunitat que rep vint milions de turistes cada any, que acudeix a processons de Setmana Santa, Corpus Christi, i venera Cristos, Verges i sants, posa pegues a acollir uns quants menors desemparats».

Vox romp cinc governs per un esquifit gest humanitari. Una altra joia, de nom García Gallardo, ho explicà així: «Si nos hacen elegir entre el honor y los barcos, elegiremos el honor». Una versió del «más vale honra sin barcos, que barcos sin honra» que pronuncià el contraalmirall Casto Méndez Núñez durant la guerra hispana–sud-americana de 1865. Un conflicte sense sentit, en el qual Espanya no tenia res a guanyar i que pretenia distreure dels problemes interns durant el regnat d’Isabel II. Ni honor ni vaixells ni vergonya.

El govern català, amb ERC i Junts units aquesta vegada, ha rebutjat rebre un grapat de menors. És a dir, dimecres haurien dit no a adolescents com Lamine Yamal, als seus pares o a uns quants com ell. Aquesta és la Catalunya oberta i moderna que ofereixen els independentistes?

Llei i ordre no és un mal lema. Sempre que no s’apliqui segons raça, origen, religió, ideologia o sexe. Amb la condició de que només es tenguin en compte els fets.