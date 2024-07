La conveniència d’incrementar l’impost turístic a les Illes Balears (I)

El Caló des Moro, / B. Ramon

En quina situació ens trobaríem a les Balears si l’anomenada ecotaxa, aprovada el 2002, enlloc de ser derogada el 2003, s’hagués mantingut i incrementat de forma significativa? Doncs molt probablement la situació seria força millor, amb una menor massificació, turística i d’altra mena. La pregunta no és només un exercici de nostàlgia, que també; és per a fer palès que, tot i que la realitat actual és diferent a la de fa dues dècades i per tant el què era bo llavors no vol dir que ho sigui ara, un increment significatiu del minso impost turístic actual seria encara una bona política, pel present i futur econòmic i social de les illes, amb les limitacions que explicaré, avui i en una segona part al present article.

La percepció de massificació a les Balears és àmplia, tot i que és font de debat tant la seva magnitud com la seva causa. La massificació sens dubte va lligada a l’increment poblacional experimentat a les illes les darreres dues dècades, més d’un 50%, en bona mesura lligat als llocs de treball creats al sector turístic (hem passat de 433 mil ocupats el setembre de 2002, a 676 mil el 2023). També, però, degut a l’increment de l’afluència turística, tot tenint en compte que les tipologies turístiques han variat al llarg dels anys: turistes d’hotels, després a pisos turístics, segones residències, nòmades digitals, etc. Tot això contribueix a la massificació requerint solucions diferents.

Les problemàtiques derivades de la massificació són múltiples. Els residents la pateixen, per exemple, amb embussos a les carreteres i dificultats d’accés a l’habitatge. A més, però, la massificació també pot afectar negativament al negoci turístic: l’experiència dels turistes a les illes empitjora, especialment per aquells amb major capacitat de despesa, que potser optaran per destinacions menys saturades. Això vol dir que la competitivitat tant del destí com de les empreses també es veu afectada negativament per la massificació.

Un impost turístic pot tenir diverses finalitats: (i) recaptar: es pot veure també com que els turistes paguen un preu per l’ús de serveis gratis, com les carreteres i la seguretat; (ii) reparar: els ingressos es destinen a mitigar els danys ambientals i socials causats pel turisme, per exemple netejar platges; (iii) contra la congestió: mitjançant l’increment del preu final degut a l’impost es busca forçar als turistes a tenir en compte la seva contribució a la congestió; així, l’impost reduirà l’afluència de turistes; altrament, sense l’impost, els preus seran massa baixos i es genera la congestió turística.

Dues observacions: en primer lloc, el sector turístic és un sector que fa front a una baixa imposició: l’IVA dels hotels, de la restauració i dels vols domèstics és d’un 10% en front del 21% general, i el combustible dels avions no paga impostos. Això, junt amb el predomini dels fixes discontinus fa que no sigui absurd argumentar que es tracta d’un sector subvencionat. En segon lloc, a les Balears, a l’igual que a la resta d’Espanya i bona part d’Europa, l’impost turístic actual és molt petit, entre 1 i 4 euros en funció de l’establiment i la categoria. Al comparar-ne l’import amb els preus dels hotels o pisos turístics en temporada alta, no costa molt de veure que el seu impacte en la demanda serà insignificant: la lògica actual de l’impost turístic és purament recaptatòria i reparadora, sense cap efecte en la congestió.

És per això que Exceltur en el seu recent manifest Per un turisme amb propòsit, responsable, inclusiu i regeneratiu ha afirmat que les taxes turístiques no funcionen contra la saturació. Però és obvi, afegeix-ho jo, que és així degut a la seva quantia petita: si fos major, funcionaria. Així, incrementar l’impost turístic emergeix com una solució viable per mitigar la congestió i millorar l’experiència turística. Hi ha marge i convé incrementar-lo de manera significativa. D’això, i també dels límits de l’impost turístic, en parlaré en una segona part.