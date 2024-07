La urgència de valorar i retenir a les infermeres especialistes 

El mes de maig va finalitzar la seva formació a les Illes Balears una cinquantena d’infermeres especialistes. Infermeres que després del Grau d’Infermeria es van incorporar al sistema sanitari balear per fer la seva especialització durant dos anys als centres sanitaris de la CA, i les quals ara ens arriscam a perdre perquè a la majoria no se’ls ofereix una estabilitat laboral, contractes de llarga durada o en els quals es reconegui la seva categoria d’especialista. Professionals que poden oferir cures específiques i de la major qualitat en els àmbits de cada una de les seves especialitats: Atenció Familiar i Comunitària, Treball, Geriatria, Pediatria, Salut Mental o com a comares.

Formar-nos i desenvolupar-nos en una àrea específica permet actuar en ella amb major qualitat, rapidesa, seguretat, eficàcia i eficiència davant un problema, amb els consegüents beneficis per a la salut de la població i per a la sostenibilitat del sistema. L’especialitat infermera té un impacte demostrat amb evidència científica i un retorn considerable i molt positiu en el sistema i en la salut de la població. I jo els voldria convidar a reflexionar: estam veient aquest impacte?

Formar especialistes només té sentit si això pot repercutir en la salut de la població. Formar a especialistes és un compromís que ha d’anar més enllà d’oferir-les una bona formació. Els beneficis de l’especialització només poden repercutir en la salut de la població si aquestes professionals poden desenvolupar les seves funcions i competències com a tal. La formació sanitària especialitzada, que en el cas de les infermeres són aquests dos anys com a infermeres internes residents, suposa un esforç considerable de les professionals i el sistema.

Per a les infermeres, a més d’aprovar un examen d’accés (les qui acaben ara van superar un examen al qual es van presentar 8000 infermeres per a 1800 places a escala estatal) són dos anys plens de feina, cursos, treballs i hores de guàrdies, a més de la seva jornada laboral habitual, rebent un salari inferior al que rebrien si treballessin com a infermeres generalistes. També té cost pel sistema que inverteix en cadascuna d’elles, entre altres qüestions, una quantia que actualment s’ha multiplicat pel fet que els salaris van augmentant. A més de la dedicació i l’enorme compromís de les persones encarregades de la seva formació: tutores, col·laboradors docents i equips de les unitats docents en general.

Per això des del Col·legi d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), vull fer una crida per exigir respecte cap a les infermeres especialistes, les quals han sacrificat el seu temps i els seus doblers, per poder oferir una millor atenció a la població. És un deute del Servei de Salut amb elles i amb la població reconèixer la seva vàlua i capacitats, oferint-les com a mínim estabilitat laboral, bones condicions de feina i un més que merescut reconeixement professional i per part de la societat, que contribueixi a la seva motivació. Acabem ja amb la dinàmica recurrent d’utilitzar a la infermera, especialista o no, com un calaix de sastre, que un dia pugui estar a salut mental, al següent amb infants o a quiròfan, un altre dia a atenció primària i seguit a urgències. Allò que està en joc és la salut dels ciutadans. No es poden garantir poblacions i ciutadans sans, si no es garanteix primer la salut del sistema en si mateix i el benestar del qui la fa possible.