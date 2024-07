Amnistía urbanística o como el PP de Prohens se desmiente a sí mismo

Cuando se cumple el primer año del cuatrienio del Gobierno del convoluto de Campos que mantiene a PP-Vox en el poder balear, se nos descuelga la presidenta Marga Prohens (nominalmente al frente del convoluto), en una entrevista en Diario de Mallorca, con que «muchísima gente me dice: presidenta, ya no se puede vivir en Mallorca, haced algo». Y sí, lo ha hecho: aprobar la concesión de la amnistía urbanística que favorecerá a 25 mil propietarios, que se pasaron por el forro la legalidad afrentando a quienes sí la han cumplido, que contemplan cómo los infractores se van poco menos que de rositas. El compañero B. Palau ha publicado en la misma edición del diario en el que Prohens exhibe su impostura, extenso reportaje, que ha sido masivamente comentado, detallando lo que supone la amnistía urbanística. Bien, no hay que explayarse más en la cuestión, queda perfectamente explicada por el compañero. Sinteticemos: mensaje del PP a futuros infractores de la ley: tú construye como te venga en gana, que con el tiempo te lo legalizaremos.

Se constata que el Gobierno de PP-Vox, o, afinando, el Ejecutivo del PP necesitado en todo momento y en cualquier situación del respaldo de la extrema derecha, ha llegado a su primer año confrontando con amplios sectores sociales. Le dicen las encuestas amigas, sosegándolo, que sigue gozando del respaldo de contundente mayoría ciudadana, lo que a tres años de las elecciones no sirven para nada; lo serio es que la masificación, la predación urbanística, legalizada con la amnistía, contiene el suficiente poder destructivo para que la deflagración se lo lleve por delante. Al tiempo. Además, la asociación con Vox le está creando a la señora Prohens, que en Madrid, en la sede la calle Génova, donde radica el poder nacional del PP, está peor que mal vista, serios problemas. Ya no es solo la infecta presidencia del Parlamento balear, con el acomplejado fascista Gabriel Le Senne, indigno para ser presidente de cualquier cosa, sino que Vox contamina al PP balear hasta el punto de asimilarlo. Dice el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, uno de los mejores líderes del PP europeo, en el que también anda extraviado Feijóo, que el problema que tiene pactar con la extrema derecha es que se acaba pensando como ella. Es estadista sobresaliente el que define la cuestión. Ahí radica el problema que carcome al PP en no pocas comunidades autónomas y decenas de ayuntamientos. Por ceñirnos a Mallorca: Vox ha impuesto peligrosa, neofascista, rijosa, receta al PP, que no ha sabido desembarazarse de ella. Fijémonos en dos casos: la ley de Memoria Democrática y la lengua. En el primero, el PP naufraga. Sabe Vox de su incoherencia; la exprime a conciencia, poniéndolo frente a su evidente contradicción al haber respaldo en su día buena parte de la ley, votando ahora, porque Vox se lo impone, para derogarla íntegramente. A eso se le llama asumir herencia envenenada; la de la dictadura franquista lo es para el PP, cuando presume de ser moderado. No para Vox, dado que es la suya y la protege. En cuanto a la lengua, se le deshilacha al Gobierno balear, que da palos de ciego.

Grandes triunfos de Prohens en su primer año. Si los tres que están por venir siguen el mismo sendero, le auguramos un 2027 de armas tomar.

Acotación carcajeante.- Sostiene Prohens que no tiene ni el teléfono de Jaime Matas, añade que Gabriel Cañellas la tranquiliza. Lo primero, inverosímil. Muchos no nos lo creemos ni en broma. Lo segundo, jamás será Prohens ni desvaída sombra de lo que fue el presidente Cañellas. Para serlo, se requiere ser Cañellas y haber vivido su tiempo político, que ya pasó.

