2ª carta abierta a Jaime Martínez (alcalde de Palma)

A los jubilados se nos debería limitar el horario para la radio o la televisión; antes de esto que del tabaco o el alcohol . En una mañana puedes oír que en el Congreso de Diputados hay quien quiere mandar la Armada a «controlar» (¿hundir?) los cayucos y las pateras...Te cuentan que una jueza absuelve a un energúmeno que agredió a un homosexual, porque no «detecta homofobia», la jueza; en quien quiere convertir en hetero a hostias. Y a un Alcalde que considera que la vivienda social es para los que están en riesgo de exclusión.

Hace meses que en el ATENEU dels COMUNS estamos en eso de la vivienda y somos muy conscientes del debate de la saturación pero la conversación del Sr. Martínez me hizo recapacitar; en efecto, hay cuestiones básicas que poner sobre la mesa y desde luego no son baladís.

Viena municipio dispone de 200,000 viviendas publicas que alquila según circunstancias a unos precios que oscilan entre los 6 y los 9€/m². Cuando alguien en Viena esta en condiciones de quedar excluido el municipio de su presupuesto social paga la diferencia. Pero la vivienda publica sirve para:

a) Fijar unos precios de mercado de referencia

b) Facilitar a los jóvenes la emancipación de la familia

c) Que los trabajadores desplazados puedan instalarse y formar su proyecto vital

d) Que las familias monoparentales cuenten con un punto de partida

En resumen, en Viena la vivienda es un derecho, incluso con gobiernos de ultra-derecha.

No pretendemos equipararnos con Viena, pero desde luego no concebimos una sociedad mallorquina que no garantice mínimamente estos derechos. Por tanto le exigimos la máxima transparencia en esta «colaboración público-privada» con la que pretende CEDER por 75 años suelo público. Es lo mínimo exigible.

Hasta ahora de transparencia nada, y la apariencia es que esta «negociando» las condiciones con los promotores interesados. Ha anunciado un primer lote de 1,200 viviendas de precio «asequible»; no hace público cuantas de estas 1,200 viviendas serán HPO, no hace publico los solares afectados ¿A eso llama «Transparencia»? A mí me parece un cambalache y tomadura de pelo.

Y ya que hablamos de transparencia, 500 viviendas de HPO construidas en el anterior mandato están pendientes de ser adjudicadas y habitadas ¿Cuál es el motivo de esta demora tras su primer año de Gobierno? Esto es un decir, claro, lo del Gobierno.