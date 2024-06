De la dita al fet... està l’esquerra

El programa electoral com full de ruta. El benestar de tots els mallorquins, com a objectiu. Ho tenim clar. Les parets del Consell de Mallorca han estat còmplices del canvi de rumb i Mallorca del canvi de tarannà de l’equip de govern.

El pas del temps és relatiu perquè en només un any s’ha fet molt més del que es va fer en vuit. «Si gobernaramos lo haríamos mejor» diu el senyor Negueruela, portaveu del partit a l’oposició en el Parlament. Esperin. Crec que els mallorquins ens hem perdut perquè pel que sabíem la formació socialista, ara sanchista, ha estat governant fins fa un any.

L’esquerra ha decidit manifestar-se en contra de les seves pròpies polítiques, però els va faltar posar en el seu cartell: «els mallorquins no es venen, però noltros els hem venut». El pacte d’esquerres ha assolit el rècord en creixement desmesurat de places turístiques arribant a 90.000 places a Mallorca mentre encantats, viatjaven a les fires turístiques només per dir que els turistes no eren benvinguts i deixaven a casa 4.000 expedients sancionadors d’oferta il·legal a capses d’un soterrat sense tramitar.

Els va faltar valentia per trobar l’equilibri entre la principal indústria de la nostra terra i la convivència. Un pols tremolós contrari al que té ara l’equip popular, que en menys de 12 mesos ha reduït el sostre de places i ha convertit 58 dies en 5-8 el temps per posar en marxa les inspeccions.

No han deixat de sorprendre, intentant coronar-se com defensors del territori, el PSIB i Més per Mallorca creen més de 3.000 vivendes en sòl rústic entre 2015 i 2023. Nou rècord, des d’aquí només poder donar-los l’enhorabona, ja que les seves autoritzacions suposen el 48% dels xalets dels darrers vint anys. Amb tot, decideixen mostrar-se indignats quan donem solucions a les famílies que necessiten legalitzar les seves casetes. Davant molt verds, però darrere es marceixen.

Quan governen són fans dels parcs solars, arribant a construir 7.000.000 de metres quadrats equivalent a mil camps de futbol. Arribats a aquest punt, entenc que al lector no l’estranyi quan digui que ara mostren la seva oposició més rotunda cap als parcs fotovoltaics. Una hipocresia més que se suma a un llibre que ja té més capítols dels que els agradaria, entre els quals trobam: les carreteres, el desconegut departament de l’esquerra.

Després de fer la darrera autopista de Mallorca, molt depredador per la seva part, varen decidir que fer pagar als mallorquins 16 milions per rescatar el Túnel de Sóller, quan podria haver costat zero, era una bona idea electoralista o pensaren que, serien bons negociants intercanviant amb Sánchez 230 milions d’euros d’un conveni per la millora de xarxa viària de Mallorca per 100 milions d’insularitat per totes les Balears.

Es varen oblidar de donar solucions a les reivindicacions que ara són una realitat per la feina feta: augmentar velocitat màxima de la Via de Cintura, encarregar un estudi de càrrega per tenir dades sobre la capacitat, una aposta del ferm per la seguretat de les carreteres secundàries, eliminar notoris punts negres i posar en marxa el popular però oblidat projecte del tram I del Segon Cinturó.

El bucle d’anuncis de l’esquerra mai acaba, perquè els fets no arriben. «Comprarem l’edifici de les Germanetes» deien, un centre que suposen 50 places residencials per atenció sociosanitària. Un centre que en el primer any de legislatura del president Galmés ja és de tots els mallorquins.

I és que com podeu veure de la dita al fet... està l’esquerra.