Compromesos amb el col·lectiu LGTBI

Cada any, el 28 de juny, celebram el Dia de l’Orgull LGTBI, una jornada que va molt més enllà d’una simple festa. Engalanam les nostres façanes amb les banderes de l’arc de Sant Martí com a principal símbol del moviment, però sobretot, com a record de la feina que queda per fer. Els colors que onegen a les façanes dels nostres edificis, el vermell de la vida, el taronja de la salut, el groc de la llum del sol, el verd de la natura, el blau de l’harmonia i el violeta per l’esperit, ens recorden que és de la mà que arribarem a tenir la societat que volem. Aquests colors són també el reflex del compromís, de la solidaritat i de la feina que volem liderar com a Govern.

Com dic, el 28J és una commemoració de la lluita incansable per la igualtat, la dignitat i els drets humans del col·lectiu LGTBI. Les dades d’agressions homòfobes, alguns fets succeïts en els darrers dies, ens mostren que queda molt de camí per recórrer en favor dels drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i erradicar l’LGTBI-fòbia. Aquests delictes no només afecten les víctimes directes, sinó que també tenen un impacte social profund, generant un clima de por i inseguretat i fomentant l’estigma. La societat no pot permetre que aquestes actituds discriminatòries es perpetuïn, i és responsabilitat de tots emprendre accions valentes i decidides.

Avui, amb més motiu que mai, volem refermar el nostre compromís com a Govern amb la igualtat, la llibertat i el respecte cap a totes les persones, i en aquest dia, en especial, els del col·lectiu LGTBI. Des de la conselleria de Famílies i Afers Socials estam convençuts de la importància de la col·laboració interinstitucional, de la transversalitat de les polítiques i de l’escolta activa al col·lectiu. Treballam decididament en favor de la protecció integral i contra la discriminació per diversitat sexual i de gènere, promovent la igualtat social del col·lectiu LGTBI i dispensant la protecció a les víctimes d’odi o tracte vexatori.

Ens volem fer presents a tots els àmbits de la societat per recordar que la responsabilitat de construir una societat més justa i igualitària és compartida. Que no podem tolerar cap acte d’odi i que hem de reconèixer el valor de cada persona com a individu. Ens posicionam al costat de totes les persones del col·lectiu i tenim la mà estesa a entitats i associacions del sector per contribuir a fer visibles les seves necessitats i reivindicacions.

Avui omplirem els carrers de colors. Sortirem units en favor d’una causa justa que no ens pot dividir, perquè no és propietat de ningú. La lluita en favor dels drets de persones LGTBI és, en definitiva, la lluita en favor dels drets humans, una lluita que no admet discussió. Una feina que ens ha de dur agafats per la mà, perquè una altra cosa és una irresponsabilitat.

Avui celebram i reivindicam, però al mateix temps esperam que aquest dia tengui cada vegada més de celebració de les fites aconseguides que de reivindicació. Perquè aquest serà el nostre èxit com a societat. Un món on qualsevol persona sigui lliure d’expressar els seus sentiments, la seva identitat sense por a represàlies o a discriminació.

En aquest camí ens trobaran com a Govern i no a cap altre. En el camí de la llibertat i de la tolerància, en definitiva, en el camí del respecte cap a totes les persones, siguin com siguin, siguin qui siguin o estimin a qui estimin.