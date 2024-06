Un any d’immobilitat política a Cort

Jaime Martínez, alcalde de Palma / B.RAMON

Fa un any des de que primer el Partit Popular en solitari i, tot seguit el pacte PP-Vox, arribaren al govern de l’Ajuntament de Palma amb un acord carregat de bones intencions, potser mútues, però de decisions que han anat en detriment dels beneficis de la ciutadania de Palma.

En només doce mesos hem estat testimonis de com l’EMT de Palma, que era un referent estatal per l’increment de les persones usuàries, ha passat a ser un referent d’una preocupant improvisació, agreujada per la manca de previsió, de freqüències, de vehicles i de personal de conducció.

L’absoluta paralització i la manca d’un model equitatiu ens ha condemnat a tornar vint-i-sis anys enrere les normes urbanístiques municipals, posant en perill el patrimoni de Palma per haver deixa’t caure el pla d’ordenació detallada i arribant a regalar solars municipals als promotors per a construir-hi habitatges als quals els residents no ens podrem permetre accedir.

La cosa no acaba aquí: en un any hem perdut més de 200 milions d’euros de fons europeus per construir el tramvia, per continuar adquirint busos elèctrics, per anar recuperant espai pels vianants, per incrementar la xarxa de bicicletes de BiciPalma i fins i tot, per construir una escoleta d’infants a les barriades de Foners i Pere Garau. Aquest és el llegat de Martínez a la ciutat: perdre projectes transformadors, necessaris i que contribueixen a la cohesió social d’una ciutadania que es mereix molt més.

La ciutadania no és escoltada i se li nega la participació. De fet, no hi ha capítol a Cort al qual els òrgans de participació que s’havien anat teixint durant els darrers anys no semblin peces de ceràmica xinesa que serveix per decorar però que, com qualsevol peça decorativa, s’arracona a un costat per no fer nosa evitant consultar-hi res. A tall d’exemple en un any no s’ha convocat ni la Mesa de l’Arbre, ni el Consell de Dones, ni la Taula de Mobilitat, ni el Consell Social de la Ciutat, ni als agents socials, ni a les entitats veïnals al manco per tractar un assumpte amb tanta controvèrsia i tantes conseqüències per la convivència com és l’increment desmesurat de terrasses als carrers i places de Ciutat.

I és que tot allò públic és objecte de ser privatitzat. Aquesta és la màxima del govern de PP i VOX a l’Ajuntament de Palma, mercantilitzar l’espai públic amb decisions com l’ampliació d’espai per les terrasses, la privatització d’un espai cultural com Son Fusteret, que podria haver-se gestionat de manera pública, o la concessió d’aparcaments només per aquells que se’ls puguin permetre, hipotecant la mobilitat de les barriades afectades. Mentrestant, l’equip de govern no surt al carrer, no toca de peus a terra i Martínez, superat pels líos dels seus socis sommia des del seu despatx que comanda. Però comandar no és governar. La governança és l’art d’entendre i atendre a la ciutadania, de mantenir l’escolta activa, de posar la mirada llarga, de beure de l’efervescència participativa i de copsar el pols del carrer per entendre que, com tot a la vida, per arribar a punts d’acord, per avançar, s’ha de negociar.

Hem perdut un any i moltes oportunitats per fer de Palma, una ciutat més humana, més verda, més amable i pensada per a que els nostres infants i joves siguin el autèntics protagonistes als nostres carrers i places.