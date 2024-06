Las preguntas de Puigdemont

Maquiavelo decía que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Justamente por eso, la política es una de las prácticas que intenta cuidar más las apariencias, a menudo para esconder las malas intenciones. Al final, la demagogia es la exaltación máxima de la apariencia retórica, la capacidad de llenar de grandiosos continentes el vacío de los contenidos. Y, no hace falta decirlo, es el primer aprendizaje de todo político: entre el parecer y el ser, siempre es mejor parecer.

Aun así, justamente porque las formas son importantes, sorprende que desaparezcan con tanta alegría en la política española, ratificando el manca finezza con que Giulio Andreotti la sentenció. En algunas cuestiones, especialmente cuando se trata de Catalunya, no es que la política española carezca de sutileza, es que no necesita ni siquiera guardar la compostura, protegida por la total impunidad con que se puede tratar la cuestión catalana. De entre todos, Aznar es el campeón del trazo grueso, del ataque descarnado, de la carencia absoluta de toda apariencia de concordia. De vez en cuando sale de la cueva y suelta algunas proclamas apocalípticas sobre los peligros de España y la perfidia sediciosa, siempre investido de la categoría de salvador de la patria. Es la espada de España que cae encima de los pecadores catalanes, el ariete de los herejes, y por eso no hay que aparentar nada que no sea el ejercicio de la fuerza.

Pero, más allá de la zafiedad de los discursos derechistas más cavernarios, el hecho es que la carencia de finezza respecto a Catalunya es endémica en todas las opciones políticas. Estos días hemos tenido una doble muestra. Por un lado, la decisión del Gobierno de Aragón de mantener ocultas al público las obras de Sijena extraídas -vía manu judicial- del Museu de Lleida, demostrando que no era el arte, no era el patrimonio, no era la cultura, era Catalunya... Una vez hecho el estropicio, Sijena ya no es primordial. Pero es el segundo ejemplo el que merece el cum laude de la carencia de apariencia y, para decirlo claro, la carencia de escrúpulos: el mercadeo que ha hecho Pedro Sánchezcon la cuestión de la financiación de Catalunya, jugando a prometer un tipo de «singularidad» económica, si ERC garantizaba la investidura de Salvador Illa. No deja de ser insultante e ignominioso que Sánchez utilice chapuceramente un tema sensible que afecta al bienestar de los ciudadanos de Catalunya, sea cual sea su color político, y que se ha convertido en un clamor de toda la sociedad catalana desde hace décadas. Además de la carencia de credibilidad de la propuesta, que es un globo que ya ha sido deshinchado desde el propio PSOE, no fuera a ser que tuvieran alguna tentación, Sánchez ha frivolizado con el maltrato que sufre Catalunya en materia de inversiones y financiación, lo ha hecho desde la presidencia de España y lo ha hecho vinculándolo a la presidencia de Catalunya. Sin tener en cuenta nada, como si estuviera en el rastro. Las preguntas que Carles Puigdemont le ha hecho públicamente son el catálogo de la vergüenza: ¿la financiación de Catalunya depende de colocar a uno de los suyos en la presidencia?; la injusticia financiera que sufrimos y la carencia de ejecución presupuestaria, ¿son un castigo porque no tenemos a un socialista en la Generalitat?; ¿está haciendo usted un chantaje?... Lo estaba haciendo sin ninguna apariencia de acuerdo político, ni ningún complejo ético, y durante unos días ha hecho rodar la bolita de la financiación bajo los vasos catalanes, como un experimentado trilero. Y, tal como pasa con los trileros amateurs, bajo los vasos no había nada.

El hecho es doblemente grave. Por un lado, ningún presidente español ha querido ni quiere resolver una injusticia endémica que resulta insostenible: ni Catalunya recibe lo que le corresponde, ni el Estado ejecuta lo que promete, que siempre está muy por debajo de lo que el país necesita. Y esta sangría anual nos va debilitando la economía, malogrando nuestros sectores estratégicos y empobreciendo a la sociedad catalana. Por si esto no fuera grave, Sánchez ha añadido la zafiedad de utilizar esta cuestión sensible para mercadear con la investidura y ganar tiempo. La ironía es que ha sido tan torpe que, lejos de beneficiar a Illa, lo ha perjudicado; no en vano, después de una jugada sucia tan obvia, ERC lo tiene todavía más difícil para justificar su apoyo. Ha sido una jugada maestra... para ir a elecciones.

Suscríbete para seguir leyendo