La singularidad fiscal de Cataluña

El 20 de septiembre de 2012, Mariano Rajoy, quien desde el 21 de diciembre presidía el gobierno de la nación con mayoría absoluta, se entrevistó con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando las relaciones ente Barcelona y Madrid estaban materialmente rotas después de que el Partido Popular hubiera hecho una durísima campaña en todo el Estado contra la reforma del Estatuto de Cataluña y hubiese presionado hasta el límite de sus posibilidades al Tribunal Constitucional para que echara por tierra la nueva carta catalana de 2006, como efectivamente ocurrió.

Era conocido que Artur Mas iba a visitar al presidente del Gobierno para proponerle negociar un Pacto Fiscal. Ya que había fracasado el intento de que Cataluña resolviera sus aspiraciones ‘nacionales’ por la vía de la reforma estatutaria, que era la constitucionalmente más correcta, el nacionalismo catalán iba a ensayar una reivindicación diferente: puesto que el País Vasco y Navarra disfrutaban de unos «privilegios forales» reconocidos por la Constitución (Disposición Adicional Primera), que concedían a estos territorios una autonomía fiscal diferenciada, parecía evidente que cualquier comunidad autónoma estaba autorizada a solicitar la equiparación de su modelo al de aquellos entes privilegiados. Como es conocido, durante el periodo constituyente, en el que Miquel Roca fue ponente constitucional, Cataluña pudo obtener un trato semejante al navarro y al vasco, pero a Jordi Pujol aquello le pareció una antigualla y optó por sumarse al régimen general.

Pues bien: la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas fue un desastre. Rajoy, ensoberbecido, zanjó con especial crudeza las pretensiones del otro, que salió de la entrevista indignado. Los ánimos estaban muy encrespados en Cataluña y el independentismo se ejercía públicamente y sin reservas. El primer periódico de Cataluña relataba así el episodio a las pocas horas de producirse: «La reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat catalana ha terminado en un desencuentro absoluto sobre el pacto fiscal. Rajoy ha comunicado a Mas que no cree en el pacto fiscal y que tampoco tiene margen para llevarlo a cabo».

La inoperancia del gobierno Rajoy, cómodo en su mayoría absoluta, fue total. No hubo el menor gesto para resolver un conflicto con Cataluña que crecía y se complicaba a ojos vista. En noviembre de 2014 tuvo lugar la primera consulta a los catalanes, un referéndum informal, y en octubre de 2017 estalló la gran querella, con la promulgación de leyes de desconexión por el parlamento de Cataluña, la celebración de otro referéndum, la aplicación del artículo 155C.E. y la judicialización del problema…

Cuando Rajoy fue expulsado del gobierno por una moción de censura, Cataluña estaba en carnazón y ha sido necesario derrochar mucha mano izquierda y grandes dosis de sentido común para encarrilar, que no resolver todavía, un problema que podía haberse cronificado, con consecuencias muy negativas para el bien común y la prosperidad de este país. Los indultos a las personas encarceladas por el procés y la posterior amnistía han pacificado Cataluña y han devuelto la serenidad al principado, como lo demuestra el hecho relevante de que los nacionalistas ya no sean mayoría parlamentaria.

Ahora toca revisar preceptivamente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que ha de reconsiderarse cada quinquenio (vamos con gran retaso), para reparar los desequilibrios que se han producido en todo el Estado y restaurar la equidad. Ello ha de hacerse, como es lógico, en un marco multilateral y por consenso. Pero no tiene por qué ser incompatible esta revisión con un pacto fiscal para Cataluña (y para tras comunidades que lo soliciten) que equivalga procesalmente al modelo foral. El fundamento del modelo foral consiste en que la Hacienda autonómica recauda todos los impuestos, financia sus gastos y devuelve el excedente pactado -el cupo- a las arcas estatales, en tanto el régimen general es al contrario: el Estado recauda la mayoría de impuestos y financia a las comunidades. No hay privilegio en ninguno de los dos modelos. Por eso no se entiende que el PP haya alzado de nuevo la voz para enfrentarse a gritos y sin matices a las pretensiones legítimas de los catalanes.

