Educación y vivienda, si no son la misma cosa

Una grúa en una zona de construcción de viviendas / EP

Las leyes básicas del mercado dictan que cualquier individuo puede comprar o vender bienes y servicios, que hay más de una empresa que ofrece los mismos productos y que existe movilidad de factores productivos. Y que, en un mercado de competencia perfecta, el precio se determina por la oferta y la demanda.

La Constitución española, en su artículo 27 punto 2 declara que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Mientras que el artículo 47 declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

No obstante, por encima de ambas declaraciones sobre las que se fundamenta de forma global nuestro mundo, el capitalismo se erige como hegemón sistémico ya no de libre mercado donde el individuo aspira a la propiedad privada sino donde prevalece la acumulación del capital independientemente -o en contra- de las necesidades, derechos y dignidad del individuo.

Los camareros, bomberos, profesores, médicos, etc. Que no pueden vivir en las más mínimas condiciones de dignidad en Ibiza, leerán con pavor los artículos de nuestra Constitución, ya que atentan frontalmente con su propia realidad, que no garantiza una oportunidad para que lo más básico en este lado, cada vez menos abundante, del mundo esté a su alcance. Quizás estamos ante un punto sin retorno en cuanto a la más elemental libertad de las personas que habitan nuestras islas.

Hace unas semanas, en la lenta fila para subir a un avión de regreso a Ibiza, charlaba con una familia inglesa que sentía curiosidad ante su primera visita a la isla. Me preguntaban sobre las posibilidades de ocio para sus dos hijos adolescentes y tras algunas cansinas observaciones estereotipadas y plagadas de lugares comunes sobre Ibiza, se atrevieron a preguntarme si había tiendas y colegios. No sé si fui muy cortés pero sentencié que Ibiza no es un parque temático. Tampoco sé si, quizás, me precipité en el argumento para defender nuestro territorio.

Pensaba en el bombero que tras sacar su plaza como funcionario, vive en un coche. Pensaba en la profesora de Mallorca a la que le es más rentable venir y regresar cada día a Ibiza para dar sus clases. Pensaba en las familias con origen en la península que cuando se jubila el padre o la madre regresan a sus lugares de nacimiento tras haber construido y contribuido a una vida en Ibiza ante la imposibilidad de seguir habitándola con la pensión. Pensaba en todos los niños y adolescentes que difícilmente podrán crear un entorno laboral y familiar en la isla. Y pensaba que Ibiza es un lugar solo para quienes puedan heredar una vivienda o vengan con la cartera llena.

También pensaba que la culpa -como alegremente se afirma- no es de los inmigrantes, gracias a los cuales las labores básicas de una sociedad fueron cubiertas, aumentado el PIB del país y contribuyendo (garantizar, ya no se puede garantizar nada) al sostenimiento de las pensiones. No es, solo, la responsabilidad de los fondos de inversión holandeses que están adquiriendo bienes inmuebles para la especulación y que redunda en el aumento desmesurado e insostenible de los precios.

Quizás cabe pensar que el libre comercio no es bueno si atenta a la libertad de una sociedad y tampoco si los propietarios de casas, apartamentos, habitaciones, sofás, balcones o bañeras, juegan al Monopoli etiquetando sus propiedades con un valor ofensivo. O peor, si estos mismos (que no son ni magrebíes ni nord-europeos) desahucian a los profesores en junio para poder alquilar sus propiedades por cuatro veces más de su valor durante los meses de estío. ¿Es esta precaria educación que queremos para nuestros jóvenes? ¿Nos compensa hipotecar así nuestro futuro?

El mercado nos empuja, pero la dignidad nos permite contrarrestarlo. Podemos seguir escupiendo hacia arriba pensando que no nos compete mejorar nuestro entorno pero ya sabemos que la fuerza de la gravedad es inapelable. Igual que la fuerza de la sinrazón que, de algún modo, estamos alimentando sin que nos preocupe demasiado que las consecuencias ya han girado la esquina.

La educación, por tanto, es el elemento que amortiguará el impacto terrible de un sostenimiento del mercado que atente contra las libertades básicas de la ciudadanía. Con más educación tendremos mayor conocimiento, con mayor conocimiento mejor posibilidad de edificar un criterio y alejarnos de las opiniones sesgadas y condicionadas por el establishment. Y con más criterio, mejores elecciones y, acaso, una posibilidad de ser más libres.

Me faltó decir a la familia inglesa que sí, que tenemos escuelas y que los profesores y profesoras atienden a los niños, les enseñan, les ayudan a construir un mundo mejor aunque tengan que coger un avión cada día, aunque tengan que dormir en un coche, aunque al final de la película les salga cuenta con paga. Y todo ello, sin perder la ilusión de su vocación. Porque a ellos y a ellas, el futuro sí les importa.