El colapso de Mallorca, también de Palma y otras menudencias

Sinteticemos, que el espacio disponible es el que es: tanto el Gobierno de la señora Prohens, del PP, como el del señor Jaime Martínez en Cort, también del PP, están contribuyendo con prisas y sin pausas a desmentir sus proclamas sobre la urgencia de frenar, no hablemos ya de revertir, la masificación, que ha colapsado Mallorca, también Palma. Veamos: amnistía urbanística en suelo rústico. Infractores perdonados, y hasta nuevo aviso. El suelo rústico objeto del deseo de toda especulación que se precie, es bendecida, cómo no, por el convoluto de Campos de Prohens, Sagreras y demás connotados cofrades. Detengámonos en Palma: más espacio para las terrazas en zonas tan sensibles como la de la Lonja. ¿En qué discurre el alcalde Marínez para autorizar semejante burrada? El espacio público confiscado por los empresarios de la restauración, así, sin más. El Borne ya es coto privado del sector, el ciudadano ha sido expulsado. Otro dato, parece que se incrementarán las licencias para fondear en el parque nacional de Cabrera. Magnífico. Saturación garantizada. Palabras, muchas, todas las que se requieran, pero son solo palabras que pronto nada dirán a nadie y no quedará nadie que quiera oírlas, estrofas de una olvidada balada de la olvidada década de los 70 del pasado siglo. Lo que están ejecutando las administraciones del PP en Mallorca es propio de consumados trileros. ¿Será cierto que nos han tomado a todos por lerdos? Pero, cuidado, se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, a muchos algún tiempo, no hay forma de engañar a todos todo el tiempo. Lo enunció el gran presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln. El convoluto todavía no ha caído en la cuenta. ¿Por qué, si se está decidido a atajar la masificación, no se recurre a la medida más efectiva: incrementar sensiblemente el abono de la ecotasa, la que el PP prometió eliminar y sigue vigente? No se hará, como tampoco se restringirá la invasión de automóviles de alquiler, el de cruceros que fondean en el puerto de Palma haciendo imposible deambular por determinadas calles de Ciutat o prohibir el acceso de vehículos a Sóller, excepción hecha de los de los residentes, medida anunciada para no se sabe cuándo por su alcalde, sin atender a que probablemente sea ilegal. Por cierto, la señora Prohens aplaude la cuestionable actuación de la Guardia Civil, identificado a mallorquines, en el Caló des Moro. Exceso de celo muy mal entendido. Los manifestantes ejercían su derecho. Prohens no se lo admite. Lo ejercen, sin cortapisas, los que rezan el santo rosario ante la sede del PSOE en Madrid. Prohens no chista. En Calvià, con gobierno PP-Vox aguerrido, circuito para motos de agua, concretamente en Magaluf y Cala Vinyes, que, como todo el mundo sabe, son espacios vírgenes, ajenos a la depredación urbanística. Lo enunciado son simples pinceladas. No habrá medidas efectivas: campará a sus anchas el alquiler turístico en Palma, no se cerrarán al tráfico calles, no se frenará la especulación poniendo a raya alquileres desbocados. Nada se hará. Palabras, solo palabras. Eso se votó hace un año. Consideremos el sufragio emitido.

Acotación lamentable.- PP y Vox proceden a iniciar la tramitación para derogar la Ley de Memoria. Las excusas de Sagreras, penosas, abundan en el desprecio que sienten hacia las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura del general Franco. La cruzada de liberación sigue vigente, lo ha dicho con tanto aplomo como estulticia el señor David Gil, conseller de Vox en el Consell de Mallorca. Llorenç Galmés, exhibió cobardía para desautorizarlo. O complicidad con el valeroso neofalangista. Previsible.

Y acotación muy personal.- Françoise Hardy.

