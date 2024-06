Entrenadors amateurs

Pep Guardiola. / EP

Fa un temps parlant amb un bon amic va sortir el tema de l’esport i va treure a col·lació la seva filla que juga a bàsquet i està federada en un equip de Mallorca, òbviament no diré res d’on juga i en quina ciutat o poble. Ell qüestionava alguns dels mètodes que utilitzava l’entrenador amb les al·lotes. Quan dins de l’entrenament s’havia de simular un partit de lliga, les que jugaven habitualment, l’anomenat quintet oficial, els hi posava un pitet de color vermell i les que d’ordinari no jugaven, de color blau. No recordo ben bé si era així o a la inversa, però tant és, els efectes són els mateixos. L’entrenador amb aquest sistema, sense amagar res, feia veure que n’hi havia unes bones i les altres no. És clar, que les que per sistema no jugaven se sentien, diguem-ne, discriminades i no valorades, sembla que el pitet que portaven les delatava, els hi feia recordar que no eren bones jugadores i que l’entrenador no confiava massa en elles. Probablement, entre professionals la cosa és totalment diversa, el seu treball consisteix en una mena de desideràtum per arribar a la perfecció de l’esport que practiquen, i a més, cobren per això, malgrat les diferències entre una modalitat i l’altra; en canvi, aquí estem parlant d’infants que s’inicien en un esport, en el qual se suposa que s’han de sentir bé i còmodes practicant-lo. És temps d’esbarjo, per tant, temps per a gaudir jugant amb les amigues i que obre la porta a fer noves amistats, un temps saludable, que allibera a l’infant del sedentarisme de pares i mares i de les preocupacions escolars per tal de llevar ferro a les tensions que sovint es creen. Cada cosa té el seu moment, i quan es fa esport és per a passar-s’ho bé. I en aquest sentit la feina de l’entrenador o entrenadora, és fonamental, consisteix principalment a fer que totes les jugadores estiguin a gust, que experimentin que són part important del grup, cadascuna amb les seves qualitats personals. Més enllà de guanyar o perdre, hi ha uns valors que cal esperonar, com l’amistat, la responsabilitat i el treball en conjunt, a més de l’esforç d’anar millorant. A vegades això no es té compte, es mira més el prestigi i hom oblida de gestionar l’ambient del vestuari. Això del pitet vermell o blau, segons si ets bona o dolenta, em recorda molt a com estàvem asseguts a l’escola, estic parlant en temps de l’EGB, a finals dels anys seixanta i principis del setanta del segle passat. Els qui eren intel·ligents i que ‘suposadament’ ho havien demostrat responent a les preguntes del professorat en els diversos àmbits, estaven situats en els primers pupitres, en canvi, els ‘presumptament’ menys intel·ligents, ocupaven els seients del darrere. Era habitual que els de davant miressin amb un cert ‘menyspreu’ o ‘altivesa’ els qui estaven al darrere, uns eren qualificats d’intel·ligents i els altres com a ximples. A més, hi havia una clara competitivitat que resultava fins i tot malaltissa per a mantenir sempre els llocs davanters, una tensió probablement innecessària. I si feies una trastada ben grossa, et posaven unes orelles de burro, i et feien passejar per totes les aules amb la vergonya que això causava. El súmmum de la crueltat fou en un convent de monges de Ciutat, a una nina que va emprar paraules malsonants o grolleres, li varen agafar la llengua amb una gafa d’estendre. Eren altres temps, sens dubte. Hem millorat, no? Que cadascú tregui les seves conclusions. Tanmateix, tornant als entrenadors que inicien als infants en algunes de les modalitats esportives que tenim al nostre abast, cal dir que, humilment, sovint no tenen la prou categoria per a ser entrenadors. Aquest bon amic que esmentava a l’inici em va dir que l’equip de la seva filla va participar en una final —no sé quina ni cal que se sàpiga—, però fora de l’illa i tota la família amb padrins inclosos va anar-hi per a veure-la i resulta que tan sols va jugar a penes un minut i gairebé al final del partit, quan ja ho tenien tot perdut. Quina poca delicadesa o sensibilitat de part de l’entrenador, quina manca d’empatia envers la família, que segurament també n’hi havia d’altres, que amb grans il·lusions feren l’esforç per anar-hi, amb les subsegüents despeses. Sovint, els entrenadors no són un bon exemple per als seus pupils, que els carreguen amb exigències que no els haurien de correspondre en aquestes edats. Observant una vegada un partit de futbet d’infants d’entre set i vuit anys, vaig assistir esgarrifat a unes escenes vergonyoses, protagonitzades no pels entrenadors respectius, sinó pels pares que estaven a les grades, que varen deslluir la graciositat dels infants amb la pilota als peus i les imitacions que feien de jugadors professionals quan marcaven un gol, ja que varen començar a insultar a l’àrbitre i incitaven als infants a rebel·lar-se contra llurs decisions, que consideraven injustes. A vegades, els pitjors són els pares que no donen un bon exemple als seus fills. Malauradament, la violència s’ha instaurat en els nostres camps d’esport i els insults són el pa de cada dia. És necessari recuperar la sindèresi i pensar més a gaudir d’una activitat que ha de formar part de la nostra vida diària.