Els «pederastes» de Josep Pla i el Pride Week 2024

Una de les coses més admirables dels escrits de Josep Pla és que hi podem trobar de tot. De tot, vull dir, literalment de tot. Vet aquí el cas de l’homosexualitat, o el que Pla solia anomenar la «pederàstia», absent en l’obra de la majoria d’escriptors del seu temps però tímidament present en Pla. Efectivament, els «pederastes», alternativament anomenats «invertits» o «sodomites» pul·lulen arreu en la seva obra. Però no ens alarmem, especialment ara que s’apropa el Pride Week: no ha arribat encara el moment de «cancel·lar» Pla a pesar de diversos episodis franquistes, misògins i homòfobs. Hi ha massa a guanyar de la lectura de la seva obra, com hi ha, sens dubte, un rèdit enorme en l’acte de reflexió sobre les seves mancances.

Pla relaciona sovint l’homosexualitat amb el vici i la mala vida, i considera, a més, que l’orientació sexual és una elecció d’hedonistes de bona casa i no una condició natural. A Marsella, per exemple, l’escriptor diu que un temps hi havia un grup d’artistes i «escriptors de bona casa, generalment pederastes», que cercaven «mariners rossos del nord, valquíries masculines i d’estructura òssia llarga». Per a Pla, la gent de bona casa, «tria» ser homosexual com un vici més o en el millor dels casos com a una forma d’hedonisme. Comentant, per exemple, les vicissituds de la vida de Lucien Fleurier, protagonista de la novel·la curta de Sartre L’enfance d’un chef, Pla diu que el jove «entra en tots els entusiasmes i en tots els esnobismes del que podríem anomenar la bohèmia burgesa d’avantguarda. Abraça la sodomia, el surrealisme, el comunisme i les drogues».

Per a Pla, el prototipus d’homosexual de bona casa és André Gide, qualificat en una ocasió de «protestant i pederasta» i en una altra de «pederasta passiu» (apropiant-se de la descripció que Proust feia de Gide). A Proust, per cert, l’admira de forma incondicional, però puntualitza que el seu personatge Charlus és un «gran aristòcrata invertit». Un altre problema de Gide, segons Pla, és que és obertament homosexual, que no se n’amaga, vaja. En canvi, Aschenbach, continua Pla, el personatge de Mort a Venècia enamorat de Tadzio i alter ego de Thomas Mann, és un «pederasta mut» perquè no arriba a declarar mai el seu amor a Tadzio, no verbalitza mai la seva homosexualitat, una opció (la mudesa o quedar a l’armari, com diríem ara) que és més acceptable.

La feminitat en un home, a Pla no li sol passar desapercebuda. Així durant un viatge a Itàlia roman a una pensió a Bríndisi i Pla observa implacable que «l’amo sembla pederasta», comentari que posteriorment elabora dient: «va vestit de pederasta actuant [amanerat?]». En un altre viatge, Pla ha de compartir vagó de llit amb Joan Crexells i, segons Pla, Crexells es queixa que avui en dia molta gent viatja amb una bata, «això que s’anomena un guardapols —que en el nostre país és l’uniforme del sodomita pobre».

Tot plegat, hi ha casos que mostren un Pla més cruel i homòfob, com quan afirma sense embuts, referint-se altra vegada a Gide, que els homosexuals: «destrossen el cul d’una criatura pensant que fan la cosa més important del món». ¿Com ho sabia Pla? ¿És que tenia experiència de primera mà? Tot és possible. Sabem que Pla, de jove, havia acceptat l’aixopluc de dos grans i coneguts «pederastes» que el van ajudar i protegir desinteressadament: el seu mentor Alexandre Plana i l’editor Josep M. Cruzet. Però a més, Pla, clarament, com Aschenbach, no era indemne a la bellesa masculina com quan descriu amb ploma homoeròtica i orientalista que durant un viatge a Kuwait va quedar embadalit davant la bellesa i atractiu d’un jove de pell bruna. «Aquell xicot àrab adolescent (¿setze anys?), alt, ple, no pas ben pàl·lid, però mòrbid, ..., aquell xicot de cabells castanys, d’orelles tan petites, devia tenir un cos de meravella». Els qui cerquin una explicació fàcil a la, diguem, homofòbia de Pla, podran argumentar que davall el vituperi als homosexuals hi havia un ésser que bategava de por per la inquietud a ser-ho.