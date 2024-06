El discurso contra la saturación y los hechos

Liderar el discurso contra la saturación turística, como ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens, y, detrás de ella, todas las instituciones presididas por el PP, supone, de entrada, una iniciativa política para el gobernante que a las puertas del verano no desea ser abrasado por el creciente malestar compartido por tantos ciudadanos.

Pero es conveniente que a ese discurso le acompañen los hechos y el Boletín Oficial; que quien pretende liderar las políticas contra la saturación y el exceso no se convierta en su principal impulsor; que la tozuda realidad no desmienta en tan poco tiempo el sonoro «hasta aquí hemos llegado» de la presidenta del Govern. Porque el efecto boomerang puede ser peor que no haber hecho nada.

Pienso por ejemplo en la catarata de concesiones en zonas de dominio público costero que la dirección general de Costas autoriza casi a diario, también a negocios que carecen de licencia para seguir abiertos delante del mar.

También en el aumento de las terrazas en Palma, por si todavía no fueran suficientes, que Cort ha autorizado esta semana de espaldas a los ciudadanos en sa Llotja, la plaza Drassanes o Banc de s’Oli, provocando la indignación de las asociaciones de vecinos, que reclamaban justo lo contrario.

Pienso también en el mal ejemplo y el premio extraordinario de la Lotería que el Govern ha concedido a los propietarios que se saltaron la ley construyendo ilegalmente en suelo rústico. La amnistía concedida por el Ejecutivo acaba de multiplicar por diez el valor de sus terrenos. Sus fincas, invendibles ayer, ocupan hoy páginas enteras de anuncios de las grandes inmobiliarias extranjeras. Y también pienso en la inoportuna iniciativa de ampliar el puerto de Palma, justo en este preciso momento, cuando el debate sobre las ampliaciones debe ser el de los límites.

