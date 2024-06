La ultraderecha también les defraudará

La forma más fácil de votar a la ultraderecha consiste en escuchar encadenados los discursos de un dirigente de Sumar, otro de Podemos y un tercero de la desenterrada Izquierda Unida. Su divorcio o trivorcio irremediable se debe a que parlotean exactamente lo mismo, en los tres casos sin el mínimo riesgo de conectar con la realidad. En resumen, si se acaba la guerra de Gaza con la aniquilación de Israel, desaparecerán por ensalmo los males de España y estos apóstoles progresistas podrán suspender su huelga de hambre por la matanza.

La decepción procede de la evidencia de que fenómenos como Podemos son la forma más alambicada nunca descrita de comprarse un chalet. Ante la imposibilidad de distinguir a las sectas progresistas, la muchachada ha decidido no votarlas. En Francia intentan, o «ensayan» como dicen en su idioma, superar este despecho fusionando las izquierdas a la desesperada. En la España dinamitera, la espantada sigue al espanto, sin negar la calidad del espectáculo porque la disolución de Sumar es más fascinante que su aparición.

Mayor atención requiere el auge de la ultraderecha, potenciada por la insistencia de los votantes en subestimar la capacidad de los políticos para defraudarles. Los votantes ocasionales, o eso creen ellos, de las extremas derechas también tendrán la oportunidad de advertir que el fraude es transversal. Ni se imagina Alvise el esfuerzo necesario para construir su macroprisión, equivalente al muro inacabado de Trump. Y así sucesivamente, los ciudadanos apresurados que han sucumbido a los cantos de las ultrasirenas comprobarán en un lapso razonable que su frustración no solo procede de la política.

El desencanto no implicará el abandono automático de las opciones ultras, más elásticas de lo que un comportamiento meramente irracional invitaba a concluir. Y aunque sea inconveniente recordarlo, la mayoría de votantes de PP y PSOE también reconocen que persisten en su fidelidad a rastras. Es difícil encontrar hoy extramuros del socialismo unas críticas a Pedro Sánchez tan duras como las endógenas, una corriente en aumento se compone de progresistas que aseguran que están votando en realidad a Begoña Gómez. El presidente del Gobierno no dimite para retrasar el castigo que recibirá de sus correligionarios en cuanto se despoje del cetro.

Feijóo ni siquiera merecer una atención especial, es lo que hay, los cazadores de la atención pública colocan al líder popular por detrás de la ultraderecha. Los arúspices anticipan quizás un sorpasso en las filas conservadoras que ya se ha producido en Italia y Francia, que asoma en Alemania y que en España evitaría la repetición de la carnicería llevada a cabo contra Pablo Casado por la derecha tradicional.

De repente, el implacable progresismo pedagógico solo habla de un tal Alvise, a falta de aclarar por qué no alvisaron antes. Se le acusa de haber obtenido tres eurodiputados con un megáfono y el presupuesto necesario para amarrar un concejal de cuarta fila. Su discurso se teje de mentiras, aunque aquí tal vez no se aleje demasiado de candidatos más respetables. El intruso bocazas no solo es atacado por la prensa de derechas, sino sobre todo por los irritadísimos gurús de la ya antigua ultraderecha de Vox.

Antes de dedicar una sola línea a Se Acabó la Fiesta hay que adjuntar un prospecto autoprotector más dilatado que la relación de efectos secundarios de un medicamento, incluida la eventualidad de una muerte súbita. La ortodoxia concluyó que si se habla de Alvise, se le hace publicidad gratuita y se le regalan tres diputados. La solución consistió en no hablar de Alvise, con lo cual se le permitió florecer y se le regalaron tres diputados.

La prensa estadounidense había puesto en práctica otro procedimiento contra los candidatos extemporáneos. Consiste en machacar a Trump por todos los medios, con lo cual se le hace publicidad y gana la presidencia de Estados Unidos. Cabe reconocer que tanto el New York Times como el Washington Post pidieron perdón públicamente por no haber detectado las corrientes subterráneas en la población estadounidense. En España se eligió la opción silenciosa, el menú más acobardado. En algún momento se aceptará que los resultados de los candidatos ultraderechistas estaban prefijados en la famosa voluntad popular, y que la labor periodística conlleva dar testimonio de la situación. No se puede predicar de espaldas a la realidad.

Nadie habla más hoy de Alvise que Sánchez, desde el sillón azul del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha elevado al intruso a figura cenital de la política española, otro exceso. A menudo se necesita un bufón, para detectar los errores en un sistema tan depurado de convivencia como una democracia. La solución no implica colocar al pícaro en el trono, sino corregir las causas muy reales de su triunfo.

