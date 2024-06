Sencillamente insoportable

Es sabido que las guerras se ceban en la población civil, la más damnificada por los bombardeos y tropelías de toda índole. Mujeres, niños y ancianos son, por regla general, las personas más perjudicadas por los atropellos y violaciones continuas de los derechos humanos. En el caso de las mujeres se ejerce además una violencia sexual sin límites, amparada en la impunidad y el anonimato en los que suelen actuar los agresores.

No hace mucho tuve ocasión de conocer una secuencia de dichos horrores en Berlín, adonde habíamos ido para pasar unos días con el menor de nuestros hijos, que actualmente vive y trabaja en esa bonita e histórica ciudad. Fue durante una tarde, concretamente en la zona que hasta 1989 albergó el muro que separaba vergonzosamente la ciudad y del cual aún se pueden ver algunos restos en pie. Los paneles que acompañan esos restos conforman una interesante exposición al aire libre, con fotografías en blanco y negro relativas a momentos o situaciones vividas durante la época en que Hitler y sus seguidores ejercieron el terror entre la población judía, los gitanos, los homosexuales y las personas que padecían algún tipo de trastorno psíquico o mental, entre otros.

De repente mi vista se detuvo ante un panel en el que aparecía una niña de corta edad, desnuda al menos de cintura para arriba, cogiéndose las manos y en la que mostraba una expresión entre el miedo y la desubicación, con la mirada perdida en un punto indefinido. Detrás de ella no había más que una pared negra, construida con ladrillo. Al pie de la fotografía, en alemán e inglés, un texto en el que se decía que esa niña, que había nacido en 1939 y que obedecía al nombre de Hildegard Märtins, tenía únicamente 6 años cuando ingresó en el sanatorio de Wittenau a causa de sus continuos ataques de epilepsia. Pero lejos de tratar esa enfermedad, las autoridades sanitarias del régimen nazi diagnosticaron a la niña de idiotez (idiocy), por lo que fue trasladada a una clínica desconocida a finales de mayo de 1940, «donde murió asesinada en fecha desconocida» (sic).

Esa historia, terrible, me remitió a la angustiosa sensación que día tras día experimentamos al ver las imágenes de los ataques del ejército israelí en la franja de Gaza, sin duda desproporcionados a la afrenta de Hamás, en las que la destrucción y la devastación de poblaciones enteras constituyen el pan de cada día y sin que se vea una solución del conflicto a corto o medio plazo. Son especialmente escalofriantes las secuencias en que aparecen niños y niñas envueltos en precarios sudarios, abrazados por sus madres en un desesperado intento de infundirles la vida que nunca más volverán a recuperar. Es difícil imaginar el dolor y la desesperación que deben de sentir esas madres, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo para no acostumbrarnos al horror y mirar hacia otro lado, como si todo ello no fuera con nosotros. Tal vez la solución no esté en nuestras manos, los ciudadanos de a pie, pero es nuestra obligación mostrar nuestro rechazo a tanta destrucción sin caer en la trampa de estigmatizar al pueblo judío ni hacerle cómplice de la ofensiva sin precedentes a la que la ciudadanía palestina se ve sometida por parte del gobierno de Israel.

Hildegard y esos niños y niñas de Gaza son sólo dos botones de muestra de ese inventario de los horrores que es la guerra, todas las guerras. Forman parte de lo que eufemísticamente y en lenguaje bélico se denominan ‘daños colaterales’ y que pretenden vendernos como algo inevitable, inherente al enfrentamiento armado entre dos o más comunidades. Sea como sea su sufrimiento y su martirio, que es también el martirio de esa parte de la humanidad azotada por las guerras, se me antoja demasiado a menudo como sencillamente insoportable. Y vivo con la esperanza de que algún día las guerras no existan y de que en cualquier caso no me habitúe al espanto y a la destrucción que éstas conllevan, en cualquier escenario del mundo y bajo cualquier pretexto o coyuntura social.