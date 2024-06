El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer antes de depositar su voto. / Magda Gibelli

Las derechas, con notable presencia de la extrema derecha, que se han impuesto en no desdeñable parte de Europa, llegan a España sin la fuerza exhibida en el Continente. El PSOE, que encarna la socialdemocracia, en nítido retroceso en no pocos estados de la UE, da muestras de aguantar sin menguar sus respaldos electorales. Si el PP quería hacer de las elecciones un plebiscito sobre Pedro Sánchez, el puto amo, como, irritados, desabridos, se refieren al presidente del Gobierno quienes le profesan inquina sin límites, deberá aguardar a mejor ocasión para darlo por liquidado. El PP gana las elecciones, se constata que queda muy lejos de cornearlo, apenas hay dos escaños de diferencia entre populares y socialistas. El PP, absorbiendo todo el voto de Ciudadanos, no consigue acabar con Sánchez. No lo ha logrado. Se puede afirmar, cogiendo prestada la sentencia los muertos que vos matáis gozan de buena salud, atribuida a Juan Ruiz de Alarcón, que Pedro Sánchez ha vuelto a dejar con dos palmos de narices a quienes lo daban por apiolado.

Que el PSOE haya resistido, de hecho empatado con el PP, al que el resultado le huele a cuerno quemado, por mucho que vaya a disimularlo, no puede obviar que la extrema derecha, pese a no desarbolar a las fuerzas que han construido y nuclean la Unión Europa, democristianos, socialdemócratas y liberales, con la posterior contribución de los verdes, ha entrado con inusitada fuerza, plasmada en el incontestable triunfo del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, hasta el punto de que el presidente Macron se ha visto en la tesitura de disolver la Asamblea Nacional convocando de inmediato elecciones legislativas con lo que es casi seguro que se instaure la cohabitación. ¿Le Pen primera ministra? Inquietante, aunque esté embridada por Macron. La extrema derecha pisa fuerte: en Alemania segunda; en Austria gana, también en otros países, al tiempo que la socialdemocracia alemana se da batacazo fenomenal.

Regresemos a España. Queda claro que el PP de Núñez Feijóo no está en condiciones de exigir la inmediata convocatoria de elecciones generales. Tampoco presentará moción de censura alguna. Además, no se desembaraza de Vox, que sigue manteniendo suelo sólido, pétreo, inabordable. Para engrosar los problemas con los que pecha el PP, le ha surgido un nuevo competidor en los territorios de la extrema derecha, Alvise, que entra con fuerza en el Parlamento de Estrasburgo.

Entonces, ¿cómo queda la actual legislatura? Descartada la convocatoria de elecciones, la cuestión a dilucidar es hasta dónde podrá el presidente Sánchez mantener la inestable entente con los independentistas catalanes, en especial con Junts, que se ha de conformar con un escuálido escaño en el Europarlamento. Hoy se constituye el Parlamento catalán, donde los independentistas aspiran a obtener la presidencia de la Cámara legislativa. ¿Y si nos vamos a nuevas elecciones en octubre? Si ocurriera, se prolongaría la interinidad de la legislatura. Sánchez tendrá la palabra. Es alternativa que hay que considerar, pero contando con una nueva variable: la potencia exhibida el domingo por Pedro Sánchez, que da al presidente del Gobierno la ventaja de poder plantear al independentismo el lo tomas o lo dejas, y no hay duda de que a ERC, que ha batido a Junts, unas nuevas elecciones le pueden deparar mayores disgustos de los cosechados hasta ahora, que han sido muy dolorosos.

Y no nos olvidemos del nuevo chasco que se ha llevado Sumar. Otro fracaso de Yolanda Díaz, que se ha topado con la cercanía de Podemos, que no se desfonda, al menos del todo, con lo que la pugna entre las dos izquierdas seguirá sin resolverse, lo que se traduce en que ambas seguirán desangrándose.

Peculiares resultados. Sánchez satisfecho. No pocos jueces, el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), brazos armados del PP en la Judicatura, han contribuido no poco a blindar al PSOE y al presidente del Gobierno.