Desde Moncloa con amor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa. / Moncloa

Una nueva misiva nos ha llegado de nuestro Presidente. Me he imaginado, con media sonrisa en la boca, a media España con los ojos anegados en lágrimas como los de aquellos personajes anime, esta vez por la ilusión de recibir una carta de amor acompañada de aquella frase de: «tengo una carta para ti», del mítico programa de los años 90, Lo que necesitas es amor. Sin embargo, resulta que al abrirla, el contenido es otro menos afectuoso y tampoco lo es de arrepentimiento. Ya lo intuíamos. Cuando nos recuperamos del sobresalto de su primera carta, nos reviene un segundo asalto. Se dirige a nosotros en un formato que no posibilita ninguna respuesta o misiva de retorno. Moncloa -M- parece haber trazado un plan que promete reacciones de nuevo y además genera un ansiado anhelo: nunca se extrañó tanto una rueda de prensa.

En la carta y salvando las distancias, como si fuera aquel 007 en Desde Rusia con amor, que se enfrentaba cara a cara con el SMERSH, una peligrosa unidad de contraespionaje soviético empeñada en desacreditar y destruir al agente especial y a su organización (el Servicio Secreto Británico), Sánchez se relata allí, en perfecto paralelismo, como una especie de héroe y mártir que está librando una batalla similar contra una maquinaria opuesta al comunismo, para evitar así el desprestigio y la derrota que le quieren imponer y todo ello para asestar el martillazo final a su Gobierno. ¿El señuelo? Una mujer rubia, trabajadora y honesta que necesita la ayuda del 007. Bond, ¡uy, perdón!, el esposo Sánchez, sospecha que es una trampa, pero no puede resistir la oportunidad de ofrecer una segunda misiva a sus conciudadanos para mostrarles de nuevo el escalofriante mundo de la Guerra Fría y sucia de fango.

Otros artículos de J. Teresa de Ruz Massanet Tribuna Petit Comerç Tribuna Salir del perímetro TRIBUNA De bigotes

Utilizando perversamente el argumento de la igualdad embarullado entre varias ideas que abarcan diferentes temáticas, Begoña y él, expresando una familiaridad tal como si fueran nuestros vecinos del quinto, que además «no son ingenuos», dice, «saben perfectamente porqué les atacan». Sin embargo, y aunque partamos de su inocencia, porque aún no hay motivo para dar nada por hecho en algo que se está investigando, su forma de hablarnos es presuponernos tan cándidos que quizás no entendamos a qué viene todo esto más allá de defender su honestidad a través de un formato comunicativo de lo más singular. Seguramente no sea para hacer ruido antes de la elecciones. Por supuesto que no. Curiosamente el mismo ruido que él acusa de «nuestro SMERSH» al final del comunicado.

Mientras tanto, no puedo evitar recordar al cerebro de SPECTRA, organización que también aparece en la citada película. En un plano sin cabeza, se le ve sentado acariciando su gato blanco mientras maquina diabólicamente su nuevo plan. Pero no hay que preocuparse, porque como dice el Presidente, «quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y avances», seguramente junto a unas cuantas misivas más enviadas desde M con mucho amor.