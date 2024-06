Todo el mundo quiere, ahora, salvar a los medios de comunicación. El presidente del Gobierno ya ha dicho que buscará la manera de proteger la libertad de información del fango que fabrican determinados libelos. También el grupo parlamentario de Podemos ha presentado una proposición de ley para regular a los medios en la que, amparándose en la directiva europea que establece la necesidad de transparentar la propiedad de los medios, trata de crear una especie de policía de los dueños, directivos y de los profesionales para determinar si son aptos para el ejercicio de su trabajo. Lo que tiene delito es que ese mismo grupo político deniegue una entrevista a un medio de comunicación como el nuestro si no puede elegir al periodista que le haga las preguntas. Una condición que también pone, curiosamente, Vox y que les ha privado en esta campaña de conocer sus propuestas en nuestras páginas. Visto lo visto, no sé si los diarios que ejercemos nuestra responsabilidad editorial no estábamos mejor cuando no se preocupaba nadie por nuestro futuro.

Un experto en comunicación que ha trabajado en tres grandes empresas del Ibex, Ignacio Jiménez, acaba de publicar también en Laboratorio de Periodismo una propuesta sugerente: que se establezcan unos criterios para dar un sello de calidad a los medios informativos que cumplan con determinada reglas y sean declarados «Bien de Interés Democrático» de manera que obtengan beneficios fiscales y un trato preferente por parte de los anunciantes. Nos gusta la idea de que se distinga que no todo el que publica hace periodismo ni cumple con la misión de garantizar el derecho a la información. Nos chirría más que nos pongan en una especie de reserva india. Nuestra obligación es ganarnos la confianza del público y toda propuesta es bienvenida. Ya hay sellos de calidad como The Trust Project que los anunciantes podrían utilizar para primar a quienes lo hemos conseguido tras pasar una exigente auditoría.

