Pacto contra la masificación: bases para un necesario acuerdo

El Caló des Moro, símbolo de la saturación turística / DM

En casi toda España - en la urbana, en la costera, e incluso en parte de la rural, harta de ciertos usuarios de casas de alquiler vacacional, perturbadores de la paz lugareña y nacionales en su gran mayoría - se habla de masificación. Es un debate interesante del que se deberían sustraer unas conclusiones válidas para gran parte del territorio español. Sin extremismos. Dando por supuesto que, de entrada, las partes afectadas están dispuestas a sentarse para llegar a un pacto final. No a tirarse los trastos por la cabeza y a ventilar las posibles diferencias ante la prensa. Por este motivo, vaya este humilde artículo con las siguientes reflexiones.

I. Honestidad. La sociedad española, antes de culpabilizar a un sector en concreto de la masificación, debería observar a su alrededor, cotejando la realidad con las estadísticas. Las demográficas, sin ir más lejos: las endémicas colas de coches propias de las zonas escolares de muchas ciudades españolas no parecen ser obra del turismo. Ni del alquiler vacacional. Tampoco de los cruceros. Más objetividad y menos visceralidad se agradecerían.

II. Interés. Que en el ágora se haya abierto la discusión sobre la masificación no debería significar que, a medio plazo, dicho diálogo se desactivara mediante la creación de comisiones de estudio. La sociedad requiere soluciones y no reuniones de centenares de involucrados, cada uno con unos intereses concretos. Se pide compromiso. También respuestas. Puntuales, quizás. Para avanzar sectorialmente. Pero una demostración de que algo se mueve y no se deja morir.

III. Generosidad. Un pacto es la acción en la cual unos actores pueden llegar a una serie de acuerdos, cediendo algo cada uno de ellos. Lo contrario, sería una imposición. Dicho de otro modo: no se debe esperar la clausura de una parte significativa de la planta hotelera nacional «pro bono». Con la excusa de que los edificios ya han sido lo suficientemente amortizados. Por el mismo principio, ( es un ejemplo ) la mano de obra asalariada no debería pedir la jubilación al retirarse. Ya habría cobrado lo suficiente estando en activo. Como ambas razones caen por su propio peso, debe llegarse a un acuerdo. Lo mismo debería aplicarse con la CLIA ( patronal internacional crucerística ) o las numerosas asociaciones de casas rurales existentes allende de la piel de toro. No debe olvidarse que, en estos momentos, todos los anteriormente citados tienen unos derechos adquiridos. En caso de final de actividad económica, deberá haber un resarcimiento. La pregunta es quién se querrá hacer cargo de la factura.

IV. Coherencia. Si la clase política apuesta por una loable lucha contra la masificación, deberá ser coherente con sus efectos no deseados. Que, de entrada, pueden ser un mayor índice de desempleo y - quizás - en inseguridad ciudadana. Por tanto, el esfuerzo deberá ser doble. Por un lado, en llegar a un acuerdo con los actores supuestamente masificadores. Por otro, en ofrecer un futuro a toda esa fuerza laboral que en cuestión de años se puede quedar sin sustento. No estamos hablando tan sólo de empleados de hoteles «strictu sensu»: taxistas, restauradores, guías, camareros, personal de mantenimiento la lista es larga.

V. Perspectiva. Para acabar: la saturación y sus consecuencias deberían abrir un debate mucho más profundo en el seno de las fuerzas parlamentarias de este país. Y no es otro que el modelo económico y social que se quiere para España en los próximos decenios. Como se dice vulgarmente, «qué quiere de mayor España». Porque siendo sinceros: no se trata de un futuro sectorial de lo que estamos hablando. Sino del país, que es otra cosa muy diferente. Para ello, dependerá la capacidad que tengamos los y las españoles y españolas para ponernos de acuerdo en un objetivo común.

Seamos optimistas. n