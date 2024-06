Feijóo y sus «contextos»

A Alberto Núñez Feijóo le ha vuelto a caer Carles Puigdemont en la EBAU de las elecciones. Para algunos calificadores ha dado la respuesta incorrecta o querido ser original, como se recomienda en los nuevos criterios de evaluación contra la IA. Otros creen que, después de una sinfonía en si mayor (si plantearía una moción de censura con ayuda de Junts), do pie a la posibilidad de pedir apoyo al más irredento de los «indepes» por falta entereza para mentir en campaña, pero los que le conocen sostienen que es mentiroso bilingüe. A Feijóo ya le metieron un Puigdemont entre los radios en la campaña catalana y vino a decir lo mismo, y en octubre del 2023 declaró en Barcelona su «respeto al señor Puigdemont» porque en los contactos «indirectos» que el PP mantuvo con él «no mintió» sobre sus posiciones, y eso «es un valor». Añadía que no como Pedro Sánchez, impasible en el embuste, flemático en la falacia, imbatible en la trola.

Estas cosas que benefician a Vox y sublevan a Ayuso, no las dice para el electorado ni a favor de las posibilidades de sus candidatos. Las dice sobre sí. Hace tiempo que Feijóo sólo habla contra Sánchez y contra la parte del PP que más se codea a codazos con Vox. Al inicio de la campaña recordó que, con él, el PP ganó las elecciones y, teniendo las encuestas a favor, ha vuelto las europeas un plebiscito contra Sánchez para volver a ganarle. Si él es el presidente del PP que gana elecciones acabará gobernando, quizá pronto, y necesitará a Puigdemont y hacer algo con los restos del procés porque los «contextos» fuerzan. Al indolente Rajoy el «procés» le obligó a intervenir (no cabía el tancredismo con un independentismo en tromba) y desde entonces, el PP, en la oposición, ha estado confortable en el rechazo del indulto a la amnistía, «contextos» de los que no se habría librado en caso de gobernar porque el trato con el nacionalismo catalán puede ser muy incómodo, pero es obligatorio. «Contextos», lo llama Feijóo.

Suscríbete para seguir leyendo