¿Se ha comido el relato político a la política?¿Ha muerto el diálogo y el consenso? ¿Hay debate propositivo e intelectual? Algunos, realmente, nos sentimos huérfanos en esta embarrada tierra de nadie entre tanta trinchera. Un Somme continuo, donde suenan ya los cañonazos previos a las europeas del próximo 9 de junio.

En nuestras islas, de profundo anhelo europeo, ¿deberá el voto europeísta conformarse con el PP? Pienso que el votante moderado que ha confiado en Prohens ahora responde con una media sonrisa nerviosa cuando le preguntan sobre las políticas que Vox le obliga a aplicar. Los nervios aumentan cuando, a nivel europeo, los analistas ya apuntan a los movimientos de entendimiento entre populares y ultraderecha para la siguiente legislatura. Remuévase la crisis de valores con la dosis de centralismo madrileño que ha llevado, incluso, a que el PP votase en contra del Corredor Mediterráneo, vital para España, hace unos meses ¿Cuánto tardarán las directrices de Madrid a obligar a Prohens a dejar estar el tema de la saturación o cualquier otro que redunde en beneficio balear?

Ante el secuestro del PP por el discurso ultra y las órdenes de Génova, ¿hay que resignarse y votar al PSOE? ¿Hay que premiar las ocurrencias ególatras de Pedro Sánchez? ¿Hay que aplaudir que su política marroquí haya bloqueado las relaciones con Argelia, donde las mafias siguen lanzándonos pateras a nuestras costas? ¿Hay que confiar en los que, manteniendo impuestos altos, no han logrado costear unos servicios eficaces? ¿Hay que seguir creyendo el cuento de o Sánchez o el lobo?

Invito a que el voto de las europeas sea también un toque de atención a PP y PSOE. La coalición CEUS en la que El Pi se integra junto con Geroa Bai, Coalición Canaria y PNV, representa no solo la opción de un voto europeísta y centrado, que pretende llevar la realidad de las islas y los retos de la insularidad a Bruselas, sino que también sea un refugio para todos lo disconformes con la gran comparsa de barro, ruido y amagos de indignación de los dos grandes partidos. Propuestas y no despropósitos. Reivindicaciones y no reproches. Hagamos que la representación que las encuestas avalan a CEUS sea no solo tener una voz seria en Europa sino una llamada al orden para una nueva manera de convivir en política. Hagamos la democracia seria de nuevo. n