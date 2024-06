Petit Comerç / JAVIER LALIN

Siempre he pensado que la cultura o la historia más reciente de una ciudad no sólo se conoce a través de sus crónicas, libros, su arquitectura o sus obras de arte, por poner algunos ejemplos. Su comercio, el pequeño, sea del tipo que sea, desde una mercería hasta una joyería, pasando por los indispensables forns, dibujan y definen a una población, en todas sus acepciones. El pequeño comercio, al contrario que los grupos de tiendas o franquicias de conocidas marcas, o los centros comerciales, da ese sello distintivo algunas veces difícil de describir, no atrapable, pero a la vez con un claro rastro de marca de lo que es propio de ese lugar.

Conforman esa identidad también las historias que hay detrás de ellos, muchas veces vinculadas a las de sus dueños, a los que conocemos y con los que nos hemos identificado en algún momento. Historias de vida de familias enteras que han evolucionado en paralelo junto a las nuestras y que han dado un empuje ornamentado al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Lugares que han sido en infinidad de ocasiones escenarios de nuestra propia novela autobiográfica, donde hemos adquirido algo que ha perdurado en nosotros y en los que queremos o, quizás, en los que alguna vez quisimos. Las tiendas de barrio además de dar ese carácter identitario, son un buen lugar donde encontrarse y hacer red con el vecindario mientras se camina por esas zonas peatonales. Pese a que tengo la sensación de que tienen un futuro incierto, aún siguen resistiendo y de momento son impermeables a lo que pueda tronar.

Sus productos, la rotulación de la entrada con un apellido local y conocido (o quizás no), su inconfundible olor a algo bueno de aquí o la jerga autóctona de los dependientes, todo ello enmarcado en un espacio no excesivo, ofrecen una experiencia cercana a lo artesanal, honesta y propia, cuya clonación sería prácticamente imposible de intentarse en otro lugar.

El opuesto a eso son las grandes marcas, muchas veces populares y a menudo reunidas en el mismo centro comercial o en fila en la misma calle, las mismas que nos han vestido, calzado o en donde hemos comido en infinidad de ocasiones. Parece ser que somos muchos y estamos abocados a ellas, a las grandes. Pero representan la homogeneización aplastante frente a la propia identidad, los estándares perfectos contra su revolución: esa Resistence del comercio tradicional, más antigua que los primeros manuales de marketing. En definitiva, la respuesta a las necesidades reales de masas dispersas frente a la atención personalizada en tiendas de proximidad.

Por eso, cada vez que leo o veo el anuncio de la liquidación de stock y cierre de algún conocido negocio de barrio, el de «toda la vida», por la jubilación de sus dueños, noto que algo se muere en el alma cuando ese amigo se va. Me pregunto qué o quién lo ocupará, reviso si su ubicación y espacio será capaz de albergar a una multinacional, o por el contrario algún o alguna valiente se atreverá a seguir dando identidad a «lo nostro» y a convertirse en el siguiente destino cuando digamos: «Voy a Can… a comprar aquello o comer esto otro».