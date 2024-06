Gràcies, Marilén

Record com si fos ara aquell dia d’estiu en què ens convidàreu a fer un trempó al Port des Canonge. Hi teníeu un escar, a la platja, on guardàveu tota classe d’estris, entre ells dues canoes o caiacs que reposaven sobre uns taulons i que manejàveu amb summa facilitat.

Ens proposares anar a fer una volta, amb els caiacs. La mar presentava un aspecte calm, magnífic; impossible declinar aquella invitació, que incloïa un bany en un dels teus llocs preferits, un racó al qual tu anomenaves «Ses Piscines» i que realment feia honor a la teva denominació. Record la teva desimboltura amb els rems, la teva rialla fresca i sonora en veure que amb prou feines aconseguíem mantenir ferm el rumb de l’embarcació sobre la superfície de l’aigua... Però aviat n’aprenguérem: era bo de fer, amb tu de guia, i sempre durem al cor aquell monitoratge privilegiat en un capvespre lluminós i màgic, on nedàrem plegats i tornàrem de nou a la cala gairebé a sol post, en la més serena i dolça de les hores.

Tornarem al teu escar, tanmateix. Reviurem de bell nou totes aquelles sensacions i recordarem la teva cabellera al vent, aquella sensació de llibertat i gaudi que tan bé sabies transmetre. Res no serà igual, sense tu, o potser sí: el teu trànsit, discret i silenciós, no és sinó un punt i a part en la bellesa amb què impregnares els nostres dies. Pens amb en Miquel, el teu fidel i amorós company, en els vostres fills, na Paula i en Miquel Àngel. Pens també en aquella escapada inoblidable que férem a Ibiza junt amb na Immaculada i na Jero, quan la malaltia ja havia començat a rovegar-te. Mai no oblidaré aquella petita excursió fins a sa Penya Esbarrada, des d’on contemplàrem ses Margarides en un horabaixa plàcid i serè, bell i precís fins a dir basta. No debades aquella fotografia que ens férem ran del penya-segat és la que encara ara conservam al grup de WhatsApp que creàrem expressament per recordar aquella escapada, Vaja meravella d’eixida, el títol d’una amistat però tambè d’un acompanyament que ha durat prop de quatre anys, exactament fins al passat 21 de maig, data en què emprengueres el més llarg i definitiu de tots els viatges.

Et trobarem a faltar, Marilén. Son Sardina ha quedat una mica més òrfena sense tu, sens dubte; però sempre romandran amb nosaltres la teva sana alegria i ganes de viure, aquell capvespre al Port des Canonge, quan els darrers raigs de sol es filtraven a través dels teus cabells lliurats al vent, en un inequívoc signe de bellesa, gaudi i llibertat.

